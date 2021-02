Baldur’s Gate 3 – Die Druiden kommen

Die Druiden

Die Druiden-Klasse verfügt über mehr als 30 Zaubersprüche und Fähigkeiten, darunter „Wildform“. Da Baldur’s Gate 3 stark von seiner Handlung vorangetrieben wird, wurden für die Druiden neue Dialoge und Sprachausgaben aufgenommen, damit das Spielen eines Druiden das gleiche Maß erzählerischer Interaktivität bietet wie die anderen Klassen: Menschen, Elfen, Halbelfen, Halblinge, Zwerge, Tieflinge, Drow usw. Ebenso gibt es auch neue Belohnungen, Optionen, Story-Momente und Interaktionen, die über die gesamten Inhalte von Akt 1 verteilt sind.

Mit der Kraft der Wildnis im Rücken können Druiden ihre Gestalt verändern, um sich an verschiedene Spielsituationen anzupassen. Spieler können in eine von acht verschiedenen Formen schlüpfen um zum Beispiel als Eisbär die Knochen ihrer Gegner zu zerschmettern, als Katze unbemerkt an Feinden vorbeizuschleichen oder als Rabe durch die Lüfte Faeruns zu fliegen. Ebenfalls ist es möglich sich vorübergehend auf die Illithid Tadpole einzulassen, die dem Spieler vom Gedankenschinder eingepflanzt wurde, um so eine neue, geheimnisvolle Abartige Form anzunehmen.

Die acht Formen des Druiden sind: Rothé-Kuh, Katze, Rabe, Wolf, Dachs, Spinne, Eisbär und Abartige Form. Auch die NPCs reagieren vom Spiel gelenkt auf die Tierformen. So wird es Spielern möglich sein zum Beispiel in der Bärenform mit einem anderen Bären zu sprechen, falls dieser den Weg versperrt.

Wie auch in D&D können Druiden in Baldur’s Gate 3 einem Zirkel entstammen. Im Spiel gibt es zwei Zirkel, die Einfluss auf die Spielweise des Druiden haben.

Zirkel des Landes – Als Hüter des alten Glaubens sind diese Druiden mit arktischen Einöden, sonnigen Küsten, sengenden Wüsten, lichten Wäldern, grünen Wiesen, aufragenden Bergen, tückischen Sümpfen und sogar dem riesigen, jenseitigen Unterreich verbunden. Je nachdem, mit welcher Art von Geografie sie verbunden sind, erhalten sie zusätzliche Kräfte.

Zirkel des Mondes – Wandelbar wie der Mond suchen diese Hüter der Natur die tiefsten Teile der Wildnis heim. Wandlungen sind für die meisten Druiden kein Problem, doch diejenigen, die die Wege des Mondes bewahren, erhalten die Fähigkeit, sich in mächtige kämpferische Tiergestalten zu verwandeln – wie den Eisbären.

Weitere Informationen über Druiden in D&D gibt es in der VOD-Version des “Panels From Hell 2”, in dem Lead Systems Designer Nick Pechenin und D&D Principal Rules Designer Jeremy Crawford die Art erkunden, auf die Larian diese vielseitige Charakter-Klasse ins Spiel integriert hat. Mit der bereits erwähnten Tiergestalt-Fähigkeit im Mittelpunkt sprach das Panel zudem über zahlreiche Zaubersprüche, Fähigkeiten und Charakter-Interaktionen, die der Druide ermöglicht.