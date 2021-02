Subnautica: Below Zero erhält Erscheinungstermin

Indie-Entwickler und -Publisher Unknown Worlds Entertainment kündigen den Launch von Subnautica: Below Zero für den 14. Mai 2021 an.

Subnautica: Below Zero erscheint für PC und Mac über Steam und den Epic Game Store, PlayStation 5, Xbox Series S|X, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, digital und physisch. Für den Vertrieb der physischen Edition in EMEA, Amerika und Japan arbeitet Unknown Worlds Entertainment mit Bandai Namco Entertainment Inc zusammen.