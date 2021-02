Outriders Demo ab jetzt verfügbar

„Wir glauben an eine ehrliche und transparente Marketingkampagne, und wie erfüllt man so ein Versprechen besser, als mit der Möglichkeit, Outriders vor der Veröffentlichung mit einer Demo auf allen Plattformen auszuprobieren? Die Demo ist groß, man kann viele Stunden auf Enoch verbringen und verschiedene Klassen, Kräfte und Charaktere ausprobieren. Es gibt sogar die Möglichkeit, den Fortschritt in die Vollversion zu übertragen. Was Spieler*innen in der Demo zu sehen bekommen, ist nur die Spitze des Eisbergs und erst der Anfang der epischen Reise, die sie ab dem 1. April erwartet.“