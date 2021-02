KATAR PRO XT Gaming-Maus und MM700 RGB Extended-Mauspad

CORSAIR hat heute eine neue ultraleichte Gaming-Maus vorgestellt: die KATAR PRO XT.

Mit einem Gewicht von nur 73 g und einem zugreduzierenden Paracord-Kabel weist die KATAR PRO XT eine extreme Agilität auf und eignet sich bestens für schnelles FPS- und MOBA-Gameplay.

Durch die kompakte symmetrische Form eignet sich die KATAR PRO XT perfekt für den Claw- und den Fingertip-Griffstil. Mit nur 73 g ist die KATAR PRO XT eine der leichtesten Mäuse im gesamten CORSAIR-Portfolio an Gaming-Mäusen. Das leichte Paracord-Kabel reduziert den Zug und ermöglicht so schnellere und präzisere Bewegungen. Bei den CORSAIR QUICKSTRIKE-Tasten, die in der KATAR PRO XT erstmals zum Einsatz kommen, handelt es sich um mit einer Vorspannung versehene gefederte Tasten. Zwischen den primären Maustasten und ihren Switches ist kein Abstand vorhanden, sodass Schüsse und Zaubersprüche durch den praktisch nicht vorhandenen Hub sofort registriert werden.

Zusätzlich zu den QUICKSTRIKE-Tasten verfügt die KATAR PRO XT über Hochleistungsfunktionen für Gamer, darunter ein optischer Sensor mit 18.000 DPI für Tracking mit enormer Genauigkeit und haltbare OMRON-Schalter mit garantierten 50 Millionen Klicks. Die KATAR PRO XT ist mit sechs Tasten ausgestattet, die alle über die CORSAIR iCUE-Software mit zeitsparenden Makros, benutzerdefinierten Aktionen und neuen Tastenzuordnungen belegt werden können, um nur einige Funktionen zu nennen. Über iCUE lässt sich außerdem die Empfindlichkeit DPI-genau einstellen. Es lassen sich bis zu drei DPI-Voreinstellung speichern, um die Empfindlichkeit bequem auf andere Games oder Aufgaben anpassen zu können.

CORSAIR MM700 RGB Extended Gaming-Mauspad

Neben der KATAR PRO XT wird auch das CORSAIR MM700 RGB Extended Gaming-Mauspad mit Stoffoberfläche vorgestellt, das RGB-Beleuchtung auf den Schreibtisch bringt. Auf einer Größe von 930 mm x 400 mm sind drei RGB-Beleuchtungszonen untergebracht, die sich auf Maus, Tastatur und andere Gegebenheiten abstimmen lassen. Das MM700 RGB ist das erste Extended-Mauspad von CORSAIR mit drei ansteuerbaren RGB-Beleuchtungszonen für eine anpassbare 360°-Rundumbeleuchtung auf eurem Schreibtisch. Mit der iCUE-Software lässt sich die Beleuchtung vollständig individualisieren und mit dem restlichen Setup synchronisieren, oder nutzt die einfache Tastensteuerung, um durch die 12 integrierten Beleuchtungsprofile zu schalten. Die gewebte Stoffoberfläche mit verbesserten Gleiteigenschaften des MM700 RGB ist reibungsarm und ermöglicht so ein leichtgängiges Tracking und genaues Zielen. Gleichzeitig lassen sich über einen integrierten USB-Hub mit zwei Ports Peripheriegeräte wie Maus oder Headset bequem verbinden.

Verfügbarkeit, Garantie und Preise

Die CORSAIR KATAR PRO XT und das CORSAIR MM700 RGB sind ab sofort im CORSAIR-Webstore und weltweit bei allen autorisierten Vertriebs- und Fachhändlern von CORSAIR erhältlich. Die Preise könnt ihr den jeweiligen Webseiten entnehmen.