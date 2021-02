Zwei neue Final Fantasy VII Titel für Mobilgeräte angekündigt

Square Enix hat zwei neue Spiele in der Welt von Final Fantasy VII für Mobilgeräte angekündigt: Das „Battle Royale“-Actionspiel The First Soldier sowie Ever Crisis.

Final Fantasy VII The First Soldier ist ein „Battle Royale“-Actionspiel für Mobilgeräte, welches vor den Ereignissen von in Midgar in Teil Sieben spielt. Als Soldat-Anwärter müssen Spieler das gesamte Repertoire an Magie und Fertigkeiten im Kampf einsetzen, um zu überleben.