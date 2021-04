Die grafischen Verbesserungen der Mass Effect Legendary Edition

Die Veröffentlichung der Mass Effect Legendary Edition am 14. Mai steht kurz bevor. Zu diesem Anlass hat das Bioware-Team hinter der Legendary Edition einen detaillierten Blogbeitrag veröffentlicht, der die grafischen Verbesserungen des Spiels extensiv thematisiert.

In ihrem neuen Blogbeitrag gibt BioWare detaillierte Einblicke in die zu erwartenden grafischen Verbesserungen der Mass Effect Legendary Edition. Im Zentrum des Berichts steht dabei nicht zuletzt, wie das Team dem originalen, ikonischen Grafikstil der Trilogie treu zu bleiben versucht, die Titel aber gleichzeitig in optisch noch bessere Versionen zu verwandeln sucht.