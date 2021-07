Hit oder Shit – Video “PCs und Konsolen werden bald irrelevant! | Cloud Gaming”

Gaming-Trends einmal anders, das bietet das Videoformat “Hit oder Shit” unseres Partners Decamp Productions. Im neuen Video fragen sich die Macher ob Cloud Gaming die Zukunft ist.

Ist Cloud Gaming die Zukunft? Auf dem Handy Triple A Titel spielen, nie wieder neue Hardware nachkaufen, geringer Input lag, zocken um einen monatlichen Preis wie bei Netflix und Co? Das alles versprechen Cloud Gaming Anbieter. Kurzweiliger Hype oder revolutioniert Playstation Now, Google Stadia, GeForce Now wie man heut zu Tage zockt?