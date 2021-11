Assassin’s Creed Valhalla: Zeit von Asgardsreid und Gräber der Gefallenen

Ubisoft gab heute bekannt, dass die vierte Season von Assassin’s Creed Valhalla ab sofort verfügbar ist. Die Erntezeit markiert den Start des Asgardsreid-Fests und Odins wilder Jagd, bei der die Geister der Toten zum Leben erwachen und die Schwachen unter den Lebenden jagen.

Spieler:innen müssen Hræfnathorp vor dieser erschreckenden Bedrohung beschützen und beweisen, dass der Rabenclan keine einfache Beute ist.

In diesem kostenlosen und zeitlich limitierten Event wird es neue Aktivitäten und Aufgaben geben, die eine Vielzahl an Belohnung freischalten werden. Das Asgardsreid-Fest wird vom 11. November bis zum 2. Dezember verfügbar sein. Um an dem Asgardsreid-Fest teilzunehmen, müssen Spielende England bereits erreicht haben und eine der ersten Hauptmissionen abschließen – entweder Grantegridgescire oder Ledecestrescire. Zusätzlich muss das Siedlungs-Level mindestens 2 betragen.

Bei dem Asgardsreid-Fest kann an drei wiederholbaren Aktivitäten teilgenommen werden – Bogenschießen, Reiten und ein neues Turnier gegen Geister. Spieler:innen werden im Turnier in einen geisterhaften Schleier gewickelt. Bei verschiedenen Herausforderungen, von trainierten Kämpfern bis zu ungezähmten Bestien und Monstern, müssen Spielende ihre Kampffähigkeiten auf die ultimative Probe stellen. Der Bogenschießwettbewerb kehrt mit neuen freundlichen Zielen zurück, die den Fortschritt der Spieler:innen beeinflussen und das Erreichen der höchsten Punktzahl noch herausfordernder machen. Darüber hinaus werden die Spieler:innen während des Asgardsreid-Fests in neuen Quests den verrückten Mönch treffen und das Geheimnis eines gefallenen Kriegers lösen.

Das Abenteuer ruft und alle, deren Neugier groß genug ist, werden die brandneuen „Gräber der Gefallenen“ finden. Die in ganz England verteilten Gräber werden ab dem Moment freigeschaltet, in dem die Siedlung verfügbar wird. Dabei benötigt es keine anderen Voraussetzungen, außer der Fähigkeit alle Gräber zu finden. Die Gräber können ab dem 9. November kostenlos erkundet werden.

Am 10. November feiert Assassin‘s Creed Valhalla zudem seinen ersten Geburtstag mit besonderen Event-Herausforderungen und spannenden Belohnungen, darunter Valravns Klaue, ein elegantes Einhandschwert und ein exklusives Einhorn-Reittier.

Weitere Informationen zu Assassin’s Creed Valhalla gibt es unter: https://www.ubisoft.com/de-de/game/assassins-creed/valhalla