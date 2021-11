Star Trek Online: Kostenloses Update Reflections ab heute auf Konsolen

Perfect World und Cryptic Studios geben bekannt, dass ab heute Star Trek Online Reflections, das neueste Update des Spiels, auf PlayStation und Xbox verfügbar ist. Auf PC ist das Update bereits seit längerem erhältlich.

Das neue Update für das kostenlose MMORPG bringt einen Liebling der Fans zurück, die allseits gefürchtete Admiralin Leeta (vertont von der Originalschauspielerin Chase Masterson aus Star Trek: Deep Space Nine). Die Anführerin der Bajoraner im Terranischen Imperium war einst eine Widersacherin. Nun ist sie aus dem Spiegeluniversum ins Hauptuniversum gekommen, um die Föderation und ihre Verbündeten vor einer großen Gefahr zu warnen. Das alles spielt sich in einer besonderen Episode ab, die den Auftakt eines neuen Handlungsstrangs bildet, bei dem es sich um den unbekannten Terranischen Imperator dreht.

Mit dem Start von Reflections auf PlayStation und Xbox können die Spieler an einem spannenden neuen Boden-Einsatzkommando teilnehmen, bei dem man das Raumdock der Erde im Spiegeluniversum überfällt und andere Herausforderungen meistert, um Belohnungen, wie unter anderem das neue Kriegsschiff der Gagarin-Klasse aus dem Spiegeluniversum [K6], zu erhalten.

Features:

Neue besondere Episode –In der neuen Episode „Firewall“ müssen die Spieler eine hochgesicherte Einrichtung der Föderation besuchen, um dort mit Admiral Leeta zu sprechen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Mission, um das Hauptuniversum vor Kuumarke und den Terranischen Streitkräften zu beschützen.

Neues Einsatzkommando –Mit der Veröffentlichung von Reflectionserhalten Captains Zugriff auf ein brandneues Boden-Einsatzkommando für 5 Spieler namens „Operation Wolf". Die Spieler nehmen an einem Holodeck-Programm teil, das von Leeta aus dem Spiegeluniversum entworfen wurde, um sie zu trainieren, das Raumdock der Erde im Spiegeluniversum zu infiltrieren und dort geheime Informationen zu stehlen.

Besonderes Ereignis zu Reflections –Im Laufedes nächsten Monats können Captains vielen Episoden erleben und an Einsatzkommandos teilnehmen, die mit dem Spiegeluniversum zu tun haben, um eine besondere Belohnung freizuschalten, den brandneuen Wundertäter-Schlachtkreuzer der Gagarin-Klasse aus dem Spiegeluniversum [K6].

Neue Inhalte zu Lower Decks –Die Captains können den Lobi-Laden besuchen, um neue Waffen und Uniformen aus der beliebten Zeichentrickserie Star Trek: Lower Deckszu erwerben.

Elite-Ausbildungsgutschein für Captains –Spieler können den neuen Elite-Ausbildungsgutschein verwenden, um ihrem Captain zusätzlich 1 Platz für Persönliche Bodeneigenschaften, 1 Platz für Persönliche Raumeigenschaften, 1 Platz für Kitmodule und 1 Platz für Geräte hinzuzufügen.

Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können. Spieler können ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs verteidigen, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem’Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen. Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trekbesuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist für PC, PlayStation®4 und Xbox One verfügbar.

Auf playstartrekonline.de könnt ihr Star Trek Online kostenlos herunterladen.