Asterix & Obelix: Slap them All! im Test

Wie bei vielen anderen Lizenzen, existieren auch bei Asterix und Obelix sowohl gute, aber auch mindestens genauso viele schlechte Umsetzungen für diverse Heimcomputer, Konsolen und Arcade-Automaten. Zur letzten Kategorie gehört beispielsweise Asterix and the Magic Cauldron aus dem Jahr 1986, welches aufgrund eines Bugs nur durch Eingabe eines Cheatcodes gelöst werden konnte. Dementgegen steht dann aber wiederum die deutlich aktuellere Action-Adventure Spielreihe Asterix & Obelix XXL oder das etwas betagterer, aber nicht minder gelungene Jump’n Run mit dem namensgebenden Duo auf dem Nintendo Gameboy. Im aktuellen Spiel der beiden Gallier Asterix & Obelix: Slap them All! begeben sich die zwei nun aber in das Genre der klassischen horizontal scrollenden 2D-Beat ’em Up Prügelspiele. Ihr lauft also von links nach rechts und verprügelt dabei Horden an Römer und anderes Gesindel, die den Helden das Leben schwer machen wollen.

Acta est fabula

Die Geschichte ist in insgesamt fünf Akte unterteilt, wobei sich jeder davon sehr lose an einem der berühmtesten Abenteuer der beiden Protagonisten orientiert. Die gesamte Story umfasst beispielsweise die Bände “Asterix bei den Briten”, “Asterix in Spanien”, “Asterix und Kleopatra” oder auch “Asterix als Gladiator”, wobei diese jedoch keinen echten durchgängigen Handlungsstrang erzählt und leider auch nur durch Standbilder präsentiert wird. Dafür trifft man aber auf der Reise auf zahlreiche alte bekannte, wie etwa dem hispanischen Häuptlingssohn Pepe, dem britischen Krieger Teefax oder auch dem Piratenkapitän Rotbart und seiner Mannschaft. Kenner und Liebhaber der Comic-Vorlage dürfte das besonders freuen, aber auch Neulinge kommen ganz ohne Vorkenntnisse auf ihre Kosten.