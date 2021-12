Indie Spiele für Weihnachten

Die visuelle Präsentation ist sehr gut, besonders gut hat mir gefallen, dass die Charaktere eher klein sind, so dass man viel von der Umgebung sieht. Manchmal zoomt die Ansicht heran. Ultrawidescreen mit 3440×1440 funktioniert übrigens perfekt. Die Steuerung ist gut, wenn man Schaden nimmt, ist man meistens selbst schuld. Die Levels sind groß und enthalten interessante Dinge und Orte. Hier gibt es überhaupt nichts zu beanstanden. Was mir NICHT gefallen hat, war das Inventar. Es ist auf ein paar Slots beschränkt (die bis zu 3 gleiche Gegenstände in einem Slot speichern können – manchmal nur zwei, manchmal vier) – was bei weitem nicht ausreicht, um all die Dinge zu tragen, die man findet. Dadurch ist man gezwungen, ständig sinnlos verbrauchbare Gegenstände zu benutzen. Das ist keine gute Entscheidung, finde ich. Ich bin mir sicher, dass jeder die Meldung „BAG FULL“ sehr bald hassen wird. In Kombination mit den Kesseln, in denen man Mahlzeiten kochen kann (und die viele Zutaten benötigen), ist das begrenzte Inventar wirklich nervig. Sogar Quest-Gegenstände können Slots einnehmen. Wenn du Adara gefunden hast, bringt sie zwar 3 weitere Inventarplätze mit, aber das ist immer noch bei weitem nicht genug. Zusätzliche Ausrüstungsgegenstände aus dem Laden (die Tasche und der Gürtel) fügen nur einen weiteren Inventarplatz hinzu.

Das Spiel kann manuell an verschiedenen Speicherpunkten gespeichert werden, aber die sind zwar nicht gerade selten, aber nicht an jeder Ecke. Wenn du deine wenigen Lebenspunkte verlierst, bedeutet das GAME OVER und du fängst am letzten Speicherpunkt wieder an und hast deinen gesamten Fortschritt verloren. Das Spiel speichert nicht automatisch, weder vor Endgegnern (noch danach), noch wenn man den Ort wechselt. Eine Karte zeigt einem das Land Azur, aber nicht den detaillierten Level, in dem man sich befindet. Mir hat es geholfen, eine kleine Karte der zusammenhängenden Levels auf Papier zu zeichnen, wie vor 35 Jahren, als ich auf meinem Commodore C-64 spielte. Man kann die Karte aber auch für Schnellreisen verwenden. Es gibt zwar nicht allzu viele Schnellreisepunkte, aber besser als nichts. Eine Liste der offenen (und abgeschlossenen) Quests ist immer verfügbar, was sehr hilfreich ist. Du kannst Relikte finden, aber deine Helden haben weder Charakterwerte noch ein richtiges Inventar.

Greak ist ein optisch beeindruckender, knackiger Plattformer, der auch ein wenig Story bietet – allerdings mit einem winzigen Inventar und der Notwendigkeit, die Steuerung zwischen drei Charakteren zu wechseln, was manchmal nervig sein kann.