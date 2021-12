Assassin‘s Creed Verwobene Geschichten – Valhalla im Kurztest

FAZIT

Ich fand die Verwobene Geschichte in Assassin’s Creed Valhalla einfach großartig, denn ich habe Kassandra schon in Odyssey sehr in mein Herz geschlossen. Die Idee der Crossover Episoden finde ich sehr ansprechend, und würde mir ab jetzt mehr davon wünschen. Der Ausflug auf die Insel des Nebels hätte zwar ein wenig epischer aufgelöst werden können, aber in mir regt sich die Vermutung, dass hier gerade ein Stein ins Rollen gebracht wurde, der sich auf die Zukunft des Franchises auswirken könnte. Immerhin handelt es sich um ein Gratis-Add-On, damit so viele Spieler*innen wir möglich die Verwobenen Geschichten erleben können. Und mehr Kassandra? Dazu sage ich nicht nein! Denn – ohne zu viel über das Ende von Odyssey zu verraten – bietet gerade die griechische Kämpferin genug Stoff für zukünftige Handlungsstränge. Hier spricht natürlich die Optimistin in mir, aber in Zeiten wie diesen – und gerade vor Weihnachten – darf man sich doch etwas wünschen. Und jetzt entschuldigt mich bitte, denn ich muss nach Griechenland aufbrechen, wo die nächste Verwobene Geschichte auf mich wartet, von der ich euch natürlich berichten werde!