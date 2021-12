Assassin‘s Creed Valhalla – Year 2 Ankündigungen

Es wird mythisch

Die Assassinen-Reihe spielt schon länger mit sagenumwobenen Stoffen, die von Teil zu Teil immer mehr in den Fokus rücken. Bereits in Assassin’s Creed Odyssey durftet ihr in Das Schicksal von Atlantis tiefer in die griechische Mythologie eintauchen und auch in Valhalla konntet ihr ja schon einige Ausflüge in ein paar der neun Reiche der nordischen Sagenwelt genießen. Nun geht es im wahrsten Sinne des Wortes tief hinab, denn diesmal verschlägt es euch nach Svartalfheim, das Reich der Zwerge. Bereits God of War hat bewiesen, dass die nordischen Mythen großen Anklang finden und die ersten Bilder des DLC liefern einen düsteren, feurigen und sehr epischen Eindruck. Es warten bis zu 40 Stunden neues Gameplay auf euch, eine neue Open-World, die erkundet werden möchte und neben Zwergen oder Riesen warten auch ein paar Walküren in der Wildnis auf euch. Besonders eindrucksvoll wirken auch die neuen Fähigkeiten, die ihr spendiert bekommt, denn in der Haut Odins zu stecken bringt euch ein paar Vorteile. Bestätigt bekommen haben wir noch nichts, aber in der Videopräsentation waren beispielsweise Gestaltwandler-Fähigkeiten zu sehen, in denen sich Eivor kurzzeitig in einen Raben verwandelt hat und im Kampf ein paar sehr mächtige Waffen mit imposanten Effekten schwingt. Einen kleinen Hinweis über die Schwierigkeit haben wir vom Entwickler-Team bekommen, denn die Kämpfe sollen in Die Zeichen Ragnaröks um einiges knackiger als bisher ausfallen und ein wenig mehr Taktik für einen siegreichen Ausgang benötigen. Der DLC wird am 10. März 2022 erscheinen, Frühbesteller*Innen erhalten mit dem Twilight Pack ein kostenloses Cosmetics-Set mit neuer Ausrüstung, sowie neue Skins für euren Raben und euer Reittier – für einen passend feurigen Auftritt!

Sobald es mehr zu Die Zeichen Ragnaröks gibt, werden wir euch natürlich sofort informieren!