Assassin’s Creed Valhalla: Die Belagerung von Paris im Test

Same, same but different

Wie auch schon im Hauptspiel und der letzten Erweiterung gibt es keine klassischen Nebenquests, sondern ein paar Geheimnisse, wie Altare, Stein-Rätsel, sowie Schätze oder eben nicht für die Main-Story relevante „Mini-Quests“. In Zorn der Druiden habt ihr Handelsposten erbaut und so neues Equipment bekommen, in Die Belagerung von Paris könnt ihr die Rebellen im Kampf gegen Karl den Dicken unterstützen und leider sehr belanglose „Töte folgende Personen“ entweder allein oder gemeinsam mit KI-Gefährt*innen erledigen. Bei diesen Missionen müsst ihr für einen erfolgreichen Abschluss direkt zu den Questgeber*innen zurückkehren. Durch das Erfüllen dieser Rebellen-Missionen erhaltet ihr Zugang zu neuen Waffen und Rüstungen und könnt eure KI-Kämpfer*innen auch aufmotzen. Falls ihr Fashionistas seid: es gibt natürlich auch neue Tattoo-Sets und Frisuren, die ihr entweder käuflich erwerben oder in der Open World finden könnt. Besonders angetan hat es mir das Karolinger Tattoo-Set, bei dem ihr euren Körper mit einer Kombination aus goldenen Kreuzen und floralen Elementen schmücken könnt.

Besonders spannend finde ich ja immer, wenn es darum geht, mehr über die Bruderschaft der Assassinen herauszufinden, doch leider gibt es bis auf ein altes Büro, das ihr entdecken könnt, keine wichtigen Infos diesbezüglich. Hier wäre noch Luft nach oben gewesen, um den DLC ein wenig mehr in das Hauptspiel integrieren zu können. Neu hinzugekommen sind besondere Attentate, um Hauptbosse zu erledigen. Generell stehen euch immer unterschiedliche Lösungswege zur Verfügung, entweder still und leise, um euch gut nähern zu können und dadurch eine spezielle Attentats-Sequenz freizuschalten, oder einfach klassisch im Zweikampf. Die Geschichte der Erweiterung ist zwar relativ spannend ausgefallen, doch ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass die Reise nach Frankreich und Eingreifen Eivors wirklich nötig gewesen wäre. Jegliche Entscheidungen hatten gefühlt wenig bis gar keinen Impact und am Ende läuft es immer auf die Belagerung von Paris hinaus. Auch Gameplay-technisch gibt es kaum Neuerungen und die wohl größte Innovation, die Rattenschwärme, sind mir eher negativ im Gedächtnis geblieben.

Ein neuer DLC bedeutet natürlich auch neue Fertigkeiten, Skills (am erwähnenswertesten ist hierbei die Fähigkeit Ratten für eine Zeit mittels Köder wegzulocken, was jedoch in der Ausführung bei mir weniger gut funktioniert hat) und für mich immer am freudigsten: ein neues Reittier! Dieses Mal bekommt ihr einen Bären zur Verfügung gestellt, auf dessen Rücken ihr die neue Map durchstreifen könnt. Ich persönliche finde ja die Bären-Modelle im Spiel im Vergleich zu anderen Tieren außerordentlich gut gelungen, denn obwohl einige herausragend und Next-Gen animiert und modelliert sind, erinnern einige kleinere Lebewesen, eher an die Tauben von Novigrad aus The Witcher 3. Und wenn man kein Fotomodus-Süchtiger ist, der bei allen möglichen Tieren in Spielen für ein gutes Foto so nah wie möglich heranzoomt, würde das auch nicht weiter auffallen. Doch ich finde es einfach schade, dass hier Potato-Mode Frösche, Fledermäuse oder insbesondere Ratten, die ja in dieser Erweiterung eine größere Rolle einnehmen, neben großartigen Models, wie Bären, Schildkröten oder Eichhörnchen, durch die Gegend wuseln.