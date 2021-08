Das Ubisoft Programm für die gamescom 2021

Lernen mit Games

Des Weiteren bietet der diesjährige gamescom congress am 26. und 27. August verschiedene praxisnahe Workshops für Lehrer*innen zum Thema „Lernen mit Games im Schulalltag“, rein digital und kostenfrei. In diesem Rahmen werden in einem zweistündigen Workshop Einsatzmöglichkeiten der Discovery Tour aufgezeigt. Dieser findet am Donnerstag, den 26. August von 18:30 bis 20:30 Uhr statt. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung und Anmeldemöglichkeit gibt es auf folgender Webseite: gamescomcongress2021