Assassin’s Creed Valhalla: Zorn der Druiden im Test

Kurbeln wir die Wirtschaft an

Nachdem ihr diesmal allein nach Irland reist, gibt es auch keine Siedlung, die ihr ausbauen und verbessern könnt. Dieses Mal geht es darum, die Wirtschaft anzukurbeln und dafür Handelsposten einzunehmen. In den Posten lauern verschiedene Gefahren, die es zu beseitigen gilt, bevor ihr die Pforten für den Handel öffnen könnt. Ist ein Handelsposten in euren Besitz gelangt, gilt es diesen dann natürlich auszubauen, um den Handel weiter anzukurbeln. Dadurch erhaltet ihr Ressourcen, wie Delikatessen oder Stoffe, die ihr gegen neues, exklusives Equipment sowie Material zum Ausbau eurer Posten, eintauschen könnt. Hier erwarten euch unter anderem Skins für euer Schiff, um ihm einen irischen Touch zu verleihen, aber auch Rüstungen, aus verschiedenen Teilen der Welt, die bereits in den Vorgängern erkundet werden durften. Die Handelsposten dienen zudem auch gleich als Schnellreisepunkt, die ja in diesem Ableger eher spärlich ausgefallen sind. In euren Handelsposten könnt ihr zudem auch royale Quests annehmen, die euch verschiedene Aufgaben erledigen lassen. Doch mit dem Quest gibt es auch Bitten der Könige, die ihr dabei einhalten solltet. So geht es zum Beispiel darum ein Camp feindlicher Banditen zu vernichten, ihr dürft jedoch dabei nicht gesehen werden und keinen Schaden nehmen. Um die volle Belohnung abzustauben, empfehle ich die Anweisungen genau zu befolgen. Zum Dank erhaltet ihr nach einem positiven Abschluss eines Quests weitere Ressourcen, die ihr wiederum in neue Baumaterialien investieren könnt.

Prinzipiell fühlt sich der Zorn der Druiden wie eine Mini-Version der Haupthandlung an: wieder einmal geratet ihr in eine royale Verschwörung und es geht am Ende darum, Kultisten den Garaus zu machen. Hier hätte ich mir ein wenig mehr Variation gewünscht, der frischen Wind in die Reihe bringt. Auch die Charaktere sind, bis auf ein paar Ausnahmen, eher blass und eindimensional ausgefallen, was dafür gesorgt hat, dass mich die Geschichte emotional nicht wirklich abholen konnte. Zorn der Druiden glänzt mit ein paar sehr epischen Szenen, die jedoch ihr Potential im großen Ganzen nicht entfalten konnten. Meiner Meinung nach hätte in die Materie der Druiden ruhig ein wenig tiefer vorgedrungen werden können, anstatt nur die Oberfläche anzukratzen und einen Großteil seiner Zeit mit royalen Machtkämpfen zu verbringen. Wie bereits erwähnt, finde ich es schade, dass sich Spielwelt in weiten Strecken sehr leer anfühlt, ich hätte mich auch über neue Tiere gefreut, oder andersfarbige Katzen, die die Welt behausen. Einzig der irische Wolfshund ist als neues Hundemodell hinzugekommen. Doch dieser lässt sich, dank der neuen Fähigkeiten, die in der Spielwelt verteilt sind, im Kampf herbeirufen, und er hat keine Gnade mit euren Gegnern.

Die englische Vertonung ist, wie bereits im Hauptspiel, zu weiten Teilen gut gelungen. An einigen Stellen hätte ein wenig mehr Emotion in den Stimmen sein dürfen, um gewissen Momenten mehr Tiefgang zu verleihen. Aber auch die Gesichts-Animation dazu (Stichwort: Fehlende Augenbrauenbewegung) lässt Gesagtes oftmals an Wert verlieren, und ich ertappe mich dabei, dass meine Aufmerksamkeit der Cutscene zu entgleiten droht. Und so wirkt auch der titelgebende Zorn am Ende leider ein wenig blass. Der Soundtrack jedoch hat sich besonders eingeprägt, speziell die Lieder einer gewissen rothaarigen Bardin, deren Bekanntschaft ihr in Zorn der Druiden machen werdet. Ich hätte der jungen Dame stundenlang lauschen können (wäre da nicht die Sache mit dem Testbericht gewesen). Atmosphärisch ist der Sound also top ausgefallen und eure Ohren werden den Aufenthalt in Irland definitiv genießen.