The Hand of Merlin – König Artus trifft auf XCOM

Ab heute können sich Spieler in der Early Access-Version des rundendbasierten Rogue-lite-RPG The Hand of Merlin von Room-C Games und Croteam einer außerirdischen Bedrohung stellen. Das Motto: König Artus trifft auf eine von XCOM inspirierte Kampfmechanik (sowie Aliens) mit Elementen eines RPG und Rogue-lite.

The Hand of Merlin ist ein rundenbasiertes Rouge-lite RPG, in welchem die Artus-Legende auf SciFi Horror trifft. Spieler begleiten drei sterbliche Helden auf ihrer verzweifelten Reise von Albion nach Jerusalem. Dieses Abenteuer führt sie vorbei an mittelalterlichen Landstrichen, welche sich am Rande der Apokalypse befinden. Denn die Welt von The Hand of Merlin wird von einem außerirdischen Bösen angegriffen, gegen das kein Kraut gewachsen und kein Schwert scharf genug zu sein scheint.

Die Geschichte haben Jonas Kryatzes (bekannt für die Story von The Talos Principle und Serious Sam 4) und Verena Kyratzes (verantwortlich für die Geschichte in The Lands of Dream sowie ebenso Serious Sam 4) erdacht. Inspiration haben sie sich dabei von der Artus-Sage und auch historischen Dokumenten geholt. Das Gameplay wiederum erweist sich inspiriert von modernen Taktik-Klassikern wie XCOM oder auch The Banner Saga (hier Teil 2 und Teil 3 bei uns im Test).

Diese kreative Mischung zweier vermeintlich vollkommen widersprüchlicher Welten wird mit einem Rogue-lite RPG gekoppelt, das nicht nur die fesselnde Geschichte in das Zentrum rücken soll, sondern zugleich ein Highlight in Sachen Gameplay gewährleisten. Bleibt dran, schon bald lest ihr bei uns den Test zum Artus-XCOM-RPG.