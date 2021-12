Pokémon Leuchtende Perle im Test

Komm‘ retten wir die Welt

Die Story von Pokémon Leuchtende Perle ist fast ident zu ihrer Vorlage ausgefallen und neben eurer Aufgabe alle Pokémon zu fangen, müsst ihr natürlich auch weiterhin gegen Arenaleiter*Innen kämpfen, um euch für einen Kampf gegen die mächtigen Top 4 zu qualifizieren. Auf Team Rocket müsst ihr in dieser Generation verzichten, dafür trefft ihr auf das mysteriöse Team Galaktik, das einen unheilvollen Plan schmiedet, den nur ihr vereiteln könnt. Es warten auch kleinere Nebenbeschäftigungen in der Spielwelt, um euch die Zeit in Pokémon Leuchtende Perle vergnüglich zu gestalten. Ihr könnt beispielsweise an Wettbewerben teilnehmen, um die Intelligenz oder Schönheit eurer Taschenmonster zu ermitteln, und so Ansehen und Preise gewinnen. Diese Wettbewerbe sind rhythmische Mini-Spiele, die jedoch nicht besonders anspruchsvoll ausgefallen sind – trotzdem ein netter Zeitvertreib. Habt ihr euch für ein Pokémon entschieden, mit dem ihr bei einem Wettbewerb antreten wollt, dann könnt ihr die gewünschten Werte mit aus Beeren hergestellten Knurspen (eine Art von Keksen) verbessern. Das Herstellen dieser Pokémon-Leckereien ist ein Mini-Game, bei dem ihr eure Tasten zum Rühren und anbraten verwendet – meine Knursp-Herstellungsversuche waren leider weniger erfolgreich und meine Pokémon haben daher immer nur verkohlte Häppchen bekommen. Auch wieder dabei ist der Duellturm, der euch nach eurem Einzug in die Ruhmeshalle noch mit Kämpfen unterhalten soll. Hier könnt ihr Gewinnpunkte sammeln und gegen Preise, wie Sonderbonbons, eintauschen.