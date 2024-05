Astor: Blade of the Monolith im Test

Unter den Publishern Versus Evil und tinyBuild veröffentlichte das Entwicklerstudio C2 Game Studio am 30.05.2024 plattformübergreifend auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox S/X Series und Nintendo Switch ihr bisher ambitioniertestes Werk, dessen Namen noch vor Release von Monolith: Requiem of the Ancients auf den nunmehrigen Titel Astor: Blade of the Monolith umbenannt wurde. Bei den C2 Game Studios handelt es sich um ein kleines kolumbianisches Entwicklerstudio, das seit 14 Jahren am Markt tätig ist und auf mobile Games fokussiert war. Mit Astor: Blade of the Monolith nimmt der Entwickler nun den PC und Konsolenmarkt ins Ziel.

Story und Setting

Die Story von Astor: Blade of the Monolith spielt in einer geheimnisvolle Welt auf der ein riesiger mysteriöser Monolith in den Himmel ragt und die von maskentragenden Diokek bevölkert wird. Diese sind Nachkommen ihrer vor langer Zeit plötzlich verschwundenen Schöpfer und sehen sich immer wieder Angriffen der mysteriösen Hilstik ausgesetzt. In diesem Setting eingebettet erkundet unsere namensgebende Hauptfigur Astor, ein Diokek, zu Beginn des Spiels zunächst eine verlassene Ruine, um mehr über den Untergang der Schöpfer zu erfahren. Dabei entdeckt er eine Prophezeiung, dass sich aus einfachsten Verhältnissen ein Diokek erheben, die Hilstik Bedrohung beenden und den Schöpfern zu neuem Glanz verhelfen wird. Kurz darauf erlangt Astor in derselben Ruine noch die Macht der Runenklinge und schon kann das actionreiche Abenteuer beginnen. Astor ist entschlossen die Geheimnisse hinter dem Verschwinden seiner Schöpfer zu lüften und die Welt der Diokek vor den Hilstik zu retten.

Im Laufe des Spiels wird die durchaus interessante und nachvollziehbare Geschichte um die Diokek und deren Schöpfer dann in vielen gescripteten Events, kurzen Cut Scenes und mit einem Erzähler aus dem Off weiter gesponnen. Achtung! Bis auf den englischsprachigen Erzähler ist hier jedoch keine Vertonung im Spiel enthalten. Weder unser Held Astor noch die anderen Wesen sprechen eine verständliche Sprache, sondern werden hier Dialoge rein textbasiert durchgespielt. Davon abgesehen wird der Spielverlauf aber auch oft non-verbal in den gescripteten Events und Cut Scenes weitergetrieben. Die deutschen Übersetzungen im Spiel sind durchwegs sehr gelungen und lesen sich sehr flüssig und stimmig. Auch die englische Erzählerstimme ist angenehm zu hören und passt sehr gut zur Spielwelt.

Neben der Hauptstory finden sich vor allem zu Beginn des Spiels vereinzelt auch Nebenquests in der Spielwelt. Diese tragen jedoch nur mäßig zur Immersion in die Spielwelt bei und machen eher den Anschein, dass diese die Spielzeit bloß etwas strecken sollen. Nach der ersten Hälfte des Spiels hat sich das Thema Nebenquests dann aber offenbar ohnehin erledigt, da mir schlicht keine mehr zu Gesicht gekommen sind in der Spielwelt. Allzu große Bedeutung haben die Entwickler diesen daher wohl ebenfalls nicht beigemessen.

Die grafische Präsentation von Astor: Blade of the Monolith ist im Großen und Ganzen gut gelungen und wirkt aus einem Guss. An manchen Stellen hätte ich mir zwar etwas mehr Details oder Abwechslung von dem eher schlichteren Design gewünscht, aber dennoch wirkt Astor: Blade of the Monolith in sich stimmig.