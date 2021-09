ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WiFi – der verständliche Test

Der verständliche Test – was ist das?

In Sachen PC Hardware ist die Komplexität ihrer Zusammenstellung mittlerweile ebenso unglaublich hoch, wie die Mannigfaltigkeit des Angebots. Viele Magazine und Kollegen machen dabei einen super Job, sich all diesen Details bis ins Kleinste in ihren Reviews zu widmen. Ein Fest für jeden Experten, so etwas zu lesen. Doch zwischen absoluten Laien und knallharten Pros gibt es in meinen Augen auch noch ein großes Mittelfeld: Den interessierten und technisch auch durchaus versierten Gamer nämlich, der bei all diesen Fakten, Abkürzungen und Fachvokabeln aber dennoch irgendwann aussteigt. Für all jene unter euch will ich meine Reviews schreiben. Fundiert, aber fokussiert. Nämlich auf die Kern-Attribute, die ein Stück Hardware für uns Spieler interessant machen – oder eben auch nicht. Das sind unsere „Verständlichen Tests“ im neu wiederbelebten Hardware-Bereich. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr darüber denkt.