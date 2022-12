Atomic Heart: Neuer Trailer auf den Game Awards enthüllt

Publisher Focus Entertainment und Entwickler Mundfish haben im Rahmen der Game Awards einen neuen Trailer zum kommenden Atomic Heart enthüllt.

Das 1st-Person-Action-RPG ist in einer alternativen Post-WWII-Welt angesiedelt und erscheint am 21. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC – und kann ab sofort vorbestellt werden. Der neue knallharte Trailer beinhaltet bombastisches neues Videomaterial, das im Verlauf der Game Awards 2022 gezeigt wurde.

Tretet ein in eine verrückte und gnadenlose Welt!

Atomic Heart nimmt Spieler:innen mit eine alternative Version der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts: Wir befinden uns in einer Welt, in der intelligente Roboter zur Realität geworden sind. Menschen und Roboter scheinen zunächst in Harmonie zu leben, doch als plötzlich eine Rebellion um sich greift, müssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufgehalten werden…

Der Moment ist gekommen, in dem man einen brutalen und spektakulären Kampf gegen eine KI am Rande des Wahnsinns antritt. Doch auch hungrige Mutanten und blutrünstige Maschinen durchstreifen das Land auf der Suche nach Beute. Einzig die rechtzeitige Anpassung des Kampfstils, die geschickte Kombination von Skills und Ressourcen, aber auch die Nutzung der Umgebung und Verbesserung der Ausrüstung helfen, um gegen die ausufernde Gefahr zu bestehen.

Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 und ist ab sofort vorbestellbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC.

Über Atomic Heart

Willkommen in einer utopischen Welt voller Wunder und Perfektion, in der Menschen in Harmonie mit ihren treuen Robotern leben. Nun ja, so war es zumindest. Da der Start eines neuen Robotersteuerungssystems in wenigen Tagen erfolgt, konnte nur noch ein tragischer Unfall oder eine weltweite Verschwörung diese Utopie zerstören … Der unaufhaltsame Lauf der Technologie und geheime Experimente haben zu mutierten Kreaturen, furchterregenden Maschinen und Robotern mit enormen Kräften geführt – die sich nun urplötzlich gegen ihre Schöpfer wenden. Nur du kannst sie aufhalten und herausfinden, was hinter den Vorkommnissen dieser idealisierten Welt steckt.

Dein experimenteller Handschuh verleiht dir Kampffähigkeiten – zusammen mit deinem Arsenal an Klingen und hochmodernen Waffen kämpfst du in explosiven und wilden Begegnungen um dein Leben. Passe deinen Kampfstil an jeden einzelnen Gegner an, kombiniere deine Fähigkeiten und Ressourcen, nutze die Umgebung und verbessere deine Ausrüstung, um Herausforderungen zu bestehen und für das Gute zu kämpfen.