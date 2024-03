Between Horizons im Test

Auf dem Weg ins Ungewisse

Die Zephyr – ein Raumschiff mit 1.300 Menschen an Bord – befindet sich seit vielen Jahren auf dem Weg zu einem viele Lichtjahre entfernten Planeten. Es geht um den Fortbestand der menschlichen Rasse – um die Erde scheint es nämlich nicht so toll zu stehen. Die erwartete Ankunft auf dem neuen Planeten ist allerdings erst in rund drei Generationen, was bedeutet dass die aktuelle Mannschaft den neuen Planeten nie sehen wird und ihr ganzes Leben an Bord des Schiffes verbringen muss. Ich hoffe, da gibt es genug Kinder an Bord. Wir spielen Stella, die depressive Tochter des aktuellen Sicherheitschefs, die mit ihrem seltsamen Haustier in ihrer Kabine herumliegt. Unser Job ist der stellvertretende Leiter der Sicherheit… scheinbar werden auf dem Schiff die Jobs in der Familie weitergegeben. Es ist jedenfalls seltsam, als junge Frau mit Mitte 20 in so einer Position zu sein. An unsere Mutter können wir uns nicht mehr erinnern. Sie ist wegen Gesundheitsproblemen auf der Erde zurückgeblieben, aber wir erhalten – mit rund einjähriger Verzögerung aufgrund der weiten Entfernung – manchmal Nachrichten von ihr.