Big Brain Academy: Kopf an Kopf im Kurztest

Als Student von Prof. Lobo sollen wir uns bei Big Brain Academy: Kopf an Kopf in rund 20 verschiedenen Aufgaben beweisen, die sich in 5 Kategorien unterteilen. Im Bereich Vision gilt es beispielsweise Formen oder Bilder so schnell wie möglich zu erkennen und bei Memoria wird die Merkfähigkeit getestet. Darüber hinaus sollen in Analyse mehr oder weniger komplexe Zusammenhänge in kurzer Zeit erfasst und zugeordnet werden, in Algebra werden mathematische Probleme gelöst und Piktura überprüft das räumliche Denken. Jede dieser Kategorien besteht wiederum aus vier Minispielen, je nach Fortschritt und Schwierigkeitsgrad ändert sich dabei das Tempo oder die Komplexität der gestellten Aufgaben.

Im Einzelspielermodus können wir unseren Gehirnwert und -typ ermitteln, wobei die abschließenden Analysen der Ergebnisse sehr, wirklich sehr oberflächlich ausfallen. Der Fokus liegt aber sicher auf dem partytauglichen Multiplayermodus, bei dem sich bis zu vier Spieler*innen miteinander messen können. Hier kann dann jede Teilnehmerin oder jeder Teilnehmer seinen Schwierigkeitsgrad individuell einstellen, sodass, unabhängig von Alter und Können, einem fairen Wettkampf nichts im Wege steht. Zumindest in der Theorie, denn aufgrund der stellenweise doch komplexeren und längeren Aufgabenstellungen, sind Spieler*innen auf niedrigere Spielstufen deutlich im Vorteil. Etwa beim Käfigdreh, wo wir die jene Gehege finden sollen, in denen sich die Vögel befinden. Während Spieler*innen auf der Stufe Anfänger bereits nach wenigen Sekunden mit dem Lösen der Aufgabe beginnen können, müssen Pros zunächst erst abwarten, bis Prof. Lobo alle Käfige auf die Endpositionen verschoben hat. Das Erfolgserlebnis sei den meist jüngeren Kontrahenten gewährt, trotzdem – ein sportlicher Wettkampf sieht anders aus.