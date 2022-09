Black Desert Online: Große Roadmap in Livestream-Event

Pearl Abyss hat am Wochenende die große Roadmap von Black Desert Online auf dem jährlichen Heidel Ball vorgestellt.

Das Community-Event wurde auch auf Twitch und YouTube live übertragen. Bei der interaktiven Showcase wurden die spielbaren Inhalte „Abyss One: Magnus”, eine innovative neue Welt, der dritten Atoraxion Koop-Dungeon namens „Yollunakia” und das „Land des Morgenlichts“, eine neue Region inspiriert von der koreanischen Joseon-Dynastie, vorgestellt.

Neue Inhalte: Abyss One:

Magnus ist eine andere Welt, die schon immer neben der Welt von Black Desert existiert hat. Dieses ungesehene Reich ist nicht an Zeit und Raum gebunden, was Spielern unterschiedliche Herausforderungen bietet, die in der Hauptwelt von Black Desert Online nicht zu finden sind. Zum Beispiel können Spieler im Magnus in besondere Bereiche namens „Abyss“ reisen, wo sie Missionen und Quests erledigen können. Jede ist einzigartig und passend zur Thematik und Story von jedem Abyss.

Abysse werden durch Brunnen im Spiel betreten und als neue Transportmöglichkeiten zu anderen Territorien in Black Desert Online genutzt. Außerdem können Spieler mit diesem Update Gegenstände frei zwischen Aufbewahrungsorten bewegen. Werden die Magnus-Hauptquests abgeschlossen, erhalten Spieler das „Rabam-Talent“ und die „PEN (V) Boss-Ausrüstung“. Abyss One: Magnus erscheint weltweit am 12. Oktober.