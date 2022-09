Return to Monkey Island im Test

Die Auflösung des Endes von Teil 2

Wo fängt die Story von Return to Monkey Island eigentlich an? Immerhin ist es bereits der sechste Teil der Serie. Geht es irgendwo nach Tales of Monkey Island weiter? Die Antwort ist jein… also grundsätzlich ja, aber wir werden relativ rasch in der Zeit zurückversetzt und zwar in das berühmt-berüchtigte und absolut verwirrende Ende von Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge aus dem Jahr 1991, das in den späteren Serienablegern nie so wirklich aufgelöst wurde. Das wird nun nachgeholt! Das erklärt auch, warum nun behauptet wird, dass die Serie nach 30 Jahren endlich fortgesetzt wird, obwohl ja der letzte Teil erst 2009 erschienen ist. Die Story knüpft also an das Ende des bereits 1991 erschienenen zweiten Teiles an, ohne dadurch die nächsten drei Teile aus dem Kanon zu nehmen. Es handelt sich einfach um eine Geschichte, die nach dem Ende von Teil 2, und (überwiegend) zeitlich vor Teil 3-5 spielt. Genialer Kniff, eigentlich.

Aber warum eigentlich fünf bisherige Teile? Das hat mich ein wenig überrascht, für mich war die Serie mit dem vierten Teil Escape from Monkey Island zu Ende. Die Episoden von Telltale (Tales of Monkey Island) waren meiner Meinung nach nur ein Spin-Off, und nicht Teil des Kanons. Nunja, da habe ich falsch gelegen. Im Hauptmenü von Return to Monkey Island könnt ihr ein Sammelalbum öffnen. Hier erzählt euch Guybrush anhand von ein paar Bildern kurz die wesentlichen Ereignisse der älteren Spiele, und da hat zu meiner Überraschung auch Tales of Monkey Island seinen Platz. Ist es notwendig, die Vorgänger zu kennen um Return to Monkey Island zu verstehen und genießen? Nein, absolut nicht, das Spiel ist als Stand-Alone Erfahrung konzipiert. Alle Charaktäre werden quasi neu vorgestellt und in die Story eingeführt. Allerdings gibt es so viele Anspielungen auf die ersten beiden Teile, dass es natürlich empfehlenswert ist, mit einem gewissen Vorwissen in das Spiel zu gehen. Das Spiel ist für Neulinge ein gutes Adventure, aber wenn ihr Erinnerungen an die Spiele aus der Vergangenheit habt, dann führt Return to Monkey Island noch zu etwas anderem: Nostalgie, die an einigen Stellen sogar echte Emotionen hervorruft.