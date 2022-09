EA SPORTS veröffentlicht Ratings der besten Fußballerinnen

EA SPORTS veröffentlicht heute die FIFA 23-Bewertungen für die besten Fußballerinnen und feiert damit das Können, die Fähigkeiten und die Kraft einiger der Top-Athletinnen, die das Spielfeld – und die Welt – im Sturm erobern.

Mit der Enthüllung der Wertungen erhalten Fans einen genauen Einblick in das, was sie mit der Integration des Frauenklub- und -Nationalmannschaftsfußballs in FIFA 23 erwarten können, einschließlich eines authentischen Headscannings aller Women’s Super League- und Division 1-Frauenmannschaften sowie der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien/Neuseeland 2023, die als Update nach der Markteinführung erscheinen wird.

Dies sind die Top-25-Spielerinnen in FIFA 23:

Spielerin Mannschaft Rating Alexia Putellas Spanien 92 Sam Kerr Chelsea London 91 Wendie Renard Olympique Lyon 91 Ada Hegerberg Olympique Lyon 91 Marie-Antoinette Katoto Paris St. Germain 90 Lucy Bronze England 90 Alex Morgan USA 90 Caroline Graham Hansen Norwegen 90 Christiane Endler Olympique Lyon 89 Vivianne Miedema Arsenal London 89 Beth Mead Arsenal London 88 Kadidiatou Diani Paris St. Germain 88 Mapi León Spanien 88 Irene Paredes Spanien 88 Jenni Hermoso Spanien 88 Alexandra Popp Deutschland 88 Sandra Panos Spanien 88 Amandine Henry Olympique Lyon 88 Kim Little Arsenal London 88 Lina Magull Deutschland 87 Lauren Hemp Manchester City 87 Grace Geyoro Paris St. Germain 87 Ashley Lawrence Paris St. Germain 87 Millie Bright Chelsea London 87 Lieke Martens Paris St. Germain 87

Weitere Informationen finden sich im FIFA Ratings Database Hub. Assets zur Veröffentlichung der Ratings stehen hier zum Download bereit: https://bit.ly/3xLU7Ny

Wenn FIFA 23 am 30. September auf den Markt kommt, können die Fans zum ersten Mal in der Geschichte von EA SPORTS FIFA in der Barclays FA Women’s Super League und der Division 1 Arkema als Frauenvereinsmannschaften spielen, darüber hinaus werden in den nächsten Monaten weitere spannende Updates folgen. HyperMotion2 bietet in diesem Jahr die doppelte Menge an Datenerfassung, um neue Funktionen, einschließlich des Frauenfußballs, freizuschalten. Dedicated Advanced 11v11 Match Capture wurde verwendet, um ein 11-gegen-11-Frauen-Match in voller Intensität zu filmen, und liefert Animationen im Spiel, die die Bewegungen der Spielerinnen realistischer als je zuvor darstellen.

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die FIFA 23 Ultimate Edition beginnt am 27. September 2022.

Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA23) gefolgt werden.

Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.