Blindflug Studios kündigt das neue PC-Spiel Ground of Aces an

Das schweizer-polnische Entwicklerstudio Blindflug Studios enthüllt das neue Projekt Ground of Aces, ein Aufbauspiel, das im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist.

Das Spiel wird für PC entwickelt und soll 2024 erscheinen. Heute startet eine Kickstarter-Kampagne, die die Entwicklung unterstützt.

In Ground of Aces können Spieler einen Luftwaffenstützpunkt im Zweiten Weltkrieg errichten und steuern, der von einem diversen Cast von Piloten und Besatzungsmitgliedern bewohnt wird. Ground of Aces kann in einem endlosen freien Baumodus gespielt werden, während die Theater-Kampagnen Spielenden besondere Einblicke in den Zweiten Weltkrieg und die Herausforderungen bieten, denen sich Luftstützpunkte stellen mussten – zum Beispiel die Geschichte der Luftschlacht um Großbritannien. Die Inspiration für das Spiel stammt von Aufbauspielen wie Rimworld und Going Medieval, sowie historischen Strategiespielen wie Hearts of Iron IV. Der Zeichenstil wird eine Hommage an den „ligne claire“-Stil franko-belgischer Comics wie Biggles und Buck Danny sein.

Die Hauptpfeiler von Ground of Aces:

Im Kern ein Aufbauspiel: Die Basis entsteht aus den Spielentscheidungen heraus und ist daher individuell und einzigartig. Sie dient als persönliches Zuhause für Flugzeuge und Besatzungsmitglieder

Die Basis entsteht aus den Spielentscheidungen heraus und ist daher individuell und einzigartig. Sie dient als persönliches Zuhause für Flugzeuge und Besatzungsmitglieder Persönliche Geschichten der Besatzung: Die Bewohner der Basis sind nicht einfach nur Ressourcen, sie sind Menschen, die vom Krieg geprägt werden. Jede Person ist wichtig und hat ihre eigene Persönlichkeit. Spielende werden jeden Charakter auf der Basis kennenlernen, und jeden Verlust betrauern.

Die Bewohner der Basis sind nicht einfach nur Ressourcen, sie sind Menschen, die vom Krieg geprägt werden. Jede Person ist wichtig und hat ihre eigene Persönlichkeit. Spielende werden jeden Charakter auf der Basis kennenlernen, und jeden Verlust betrauern. Ein Traum für Luftfahrt-Enthusiasten: Während der Kampagne erhalten Spielende Zugang zu historisch bedeutenden Flugzeugen. Spieler können deren Teile aufrüsten und sie in ihrem eigenen visuellen Stil anpassen.

Während der Kampagne erhalten Spielende Zugang zu historisch bedeutenden Flugzeugen. Spieler können deren Teile aufrüsten und sie in ihrem eigenen visuellen Stil anpassen. Eintauchen in den Zweiten Weltkrieg: Spielende erleben Schlachten aus der Perspektive der Besatzung ihrer Basis. Sie bereiten sich auf Missionen vor, senden Piloten aus und wappnen sich für gegnerische Angriffe.

Moritz Zumbühl, Mitgründer und ausführender Produzent bei Blindflug Studios, arbeitet seit einigen Jahren an der Idee für Ground of Aces: “Als großer Geschichts-, Luftfahrt- und Base-building-Fan fiel mir auf, dass es keine Aufbauspiele gibt, die sich auf Militärflugplätze des Zweiten Weltkriegs fokussieren. Zusammen mit meinem Team wollen wir diese Lücke schließen. Wir freuen uns darauf, dieses Herzensprojekt endlich mit der Gaming-Community und anderen Geschichtsinteressierten zu teilen.”

Zusätzliche Informationen sind auf der offiziellen Webseite von Ground of Aces verfügbar. Die Kickstarter-Kampagne kann über diesen Link unterstützt werden.