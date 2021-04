Blood of Heroes – Registrierung für die Closed Beta startet

Über Blood of Heroes

Hineingestoßen in ein Reich der Dunkelheit müssen sich Spieler in nervenzerreißenden PvP-Schlachten beweisen; in diesem Vorhaben steht ihnen eine Reihe einzigartiger, furchtloser Kämpfer bei. Blood of Heroes findet in einer erbarmungslosen Grenzwelt statt, in der sich die größten Helden dieses Reiches gegenüberstehen. In mittelalterlichen, nordisch angehauchten Arenen kämpfen diese Krieger mithilfe eines großen Arsenals an Kampfstilen, Fähigkeiten und Waffen um ihr Leben und um ihre Ehre. Spieler können in der Closed Beta mit sechs verschiedenen Helden experimentieren und ihr Können in der Gruppe oder allein gegen andere Spieler unter Beweis stellen. Dabei entscheidet nicht nur die Fertigkeit mit der Klinge allein – Kriegs-Siegel und Magie stehen den Helden ebenfalls bei. Jeder Charakter bietet dabei seinen eigenen, einmaligen Spielstil und bereitet Spielern die Qual der Wahl zwischen schnellen, präzisen Stößen, mächtigen Schlägen oder Area-of-Effect-Fähigkeiten.