CryoFall im Test

Wer kennt es nicht? Man wacht in einer postapokalyptischen Umgebung auf, alles sieht irgendwie bekannt aber ebenso befremdlich aus und man trägt Klamotten die einem nicht gehören. So ähnlich ergeht es auch unserem Avatar in CryoFall. Nur, dass sich dieser nicht auf dem Festivalgelände, sondern auf einem unbekannten Planeten wiederfindet. Hier müsste die Analogie zwar noch nicht aufhören, denn auch hier kann man keine zwei Meter gehen ohne auf jemanden zu treffen dem es genauso bescheiden wie einem selbst geht, sollte sie aber.

Ohne jegliche Ausrüstung steht man also da und fragt sich: Was nun? Hilfreicherweise startet man gleich mit einer aktiven Quest: Es gilt ein paar Ressourcen zu sammeln. Auch wenn es kurz dauern mag das zu bemerken. Denn das UI wirkt auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, nach ein paar Minuten hat man sich aber daran gewöhnt. Die Menüs, um in einen Server enzusteigen, sind hingegen alles andere als anfängerfreundlich. Quests zu erledigen macht übrigens auf alle Fälle Sinn. Denn diese stellen eine Art Tutorial dar, das einem die verschiedenen Konzepte von CryoFall näher bringen soll. Und davon gibt es tatsächlich jede Menge. Der Kern eines jeden Survivalspiels ist das Crafting-System und das ist auch hier nicht anders. Zunächst gilt es daher genug Material einzusammeln – im wahrsten Sinne des Wortes -, um einfache Werkzeuge basteln zu können. So dauert es nicht lange bis man soweit ist ein kleines Lager aufzubauen. Das erste Lagerfeuer erfolgreich entfacht, bereiten wir uns auf die erste Nacht in dieser fremden Welt vor.