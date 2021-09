CHERRY MX 10.0N RGB mechanisches Keyboard

CHERRY, Hersteller von Computer-Eingabegeräten, launcht nun eine weitere mechanische Tastatur – die CHERRY MX 10.0N RGB.

Die CHERRY MX 10.0N RGB ist ein mechanisches Premium-Keyboard und dabei doch so schlank wie moderne Office Tastaturen. Dies wird von den CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED Schaltern ermöglicht, die exklusiv in Deutschland hergestellt werden. Mit einer Bauhöhe von gerade einmal 22 mm ist ein Tippen auch ohne Handballenauflage ergonomisch und bequem möglich. Diese schlanke Eleganz steht in starkem Kontrast zum stabilen und massiven Gehäuse aus Metall. Auch der ausklappbare Fuß ist komplett aus Aluminium. Als besonderes Feature klappt sich dieser automatisch wieder ein, sobald die Tastatur angehoben wird. Egal, ob mit oder ohne Standfuß, das Keyboard liegt immer stabil und rutschfest auf dem Tisch.

Alle Tasten sind mit einer RGB LED mit bis zu 16,8 Millionen Farben ausgestattet. Neben vorgefertigten Effekten können auch eigene Farben gewählt oder Einzeltasten individuell beleuchtet werden. Es besteht die Wahl zwischen Farbspielen oder einfarbiger Beleuchtung – und das alles ohne die Installation einer Software. Für die Programmierung von noch individuelleren Effekten, Makros und Profi-Einstellungen, steht die CHERRY Utility Software – ein leistungsstarkes Programm ohne Zusatzkosten auf cherry.de/software zur Verfügung.

Durch 8 MB integrierten Speicher merkt sich das Keyboard die letzten Einstellungen – auch, wenn es zwischenzeitlich abgesteckt wurde. Anti-Ghosting verhindert die Entstehung von “Geistertasten”, also Zeichen, die beim Drücken mehrerer Tasten gleichzeitig ausgegeben werden, obwohl sie gar nicht gedrückt wurden. Dank Full-Key-Rollover können Tasten unbegrenzt gleichzeitig gedrückt werden, ohne eine Eingabe zu verlieren.

CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED Schalter halten mehr als 50 Mio. Betätigungen pro Taste aus. Trotz geringer Bauhöhe ist das unnachahmliche MX-Feeling mit jedem Tastendruck spürbar. Die Schaltcharakteristik ist linear, also ohne Klick und ohne spürbaren Widerstand. Schon nach einem Vorlaufweg von nur einem Millimeter erfolgt der Schaltpunkt. Ein Durchdrücken bis auf den Boden ist nicht nötig. Dies erhöht nicht nur die Reaktionszeit, sondern sorgt auch dafür, dass jeder Tastendruck der extra flachen Tasten registriert wird. Ein entscheidender Vorteil, nicht nur für Gamer, sondern auch im Büro Alltag.

Durch die robuste Bauweise, die extrem lange Haltbarkeit und die einstellbare Beleuchtung eignet sich die MX 10.0N RGB nicht nur für Power-User, Gamer und Enthusiasten, sondern auch für Industrieanwendungen und Vielschreiber. Das flache mechanische Keyboard findet überall Platz und ist damit vielseitig einsetzbar.

Die CHERRY MX 10.0N RGB ist ab KW 39 zu einem UVP von 149,99 Euro verfügbar.