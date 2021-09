Fiktive Welten wie in Videospielen: Ist das im Online-Casino möglich?

Ein Teil des Nervenkitzels beim Spielen eines Videospiels besteht darin, dass wir uns in eine andere Welt versetzen können. Selbst wenn es sich um eine imaginäre Welt oder ein Universum handelt, können wir für einige Stunden unserem normalem Leben entfliehen und und die dort verbrachte Zeit genießen. Und mit der Zeit entwickeln wir eine Affinität zu diesen Spielwelten, die bei einigen von uns fast schon patriotische Züge annimmt.

Jeder hat seine Lieblingsspielwelt, und die Möglichkeiten sind heute schier endlos. Einige Spieler mögen es vielleicht, die Welt auf dem Planeten Nirn (The Elder Scrolls), das Valve-Versum (Half-Life) oder sogar das Pilzkönigreich von Super Mario zu besuchen, da ist für jeden etwas dabei.

Aber es mag einige vielleicht überraschen, dass auch Softwareentwickler von Casinospielen für den Online-Markt beschlossen haben, sich am Aufbau von eigenen Welten zu versuchen, und das hat zu einigen interessanten Ergebnissen geführt. Das bekannteste Beispiel ist die Kingdoms Rise Slot-Serie von Playtech.

Kingdoms Rise kann in österreichischen Top-Casinos gespielt werden

Ihr könnt euch Kingdoms Rise bei William Hill Österreich selbst ansehen, es handelt sich dabei um eine Reihe von Spielautomaten, die durch eine Fantasiewelt verbunden sind. Wenn wir einen Vergleich anstellen könnten, wäre die Welt von Azeroth in Word of Warcraft am treffendsten. Möglicherweise wurden die Entwickler von Playtech auch von dem klassischen Warcraft-Spiel inspiriert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gibt es bereits 11 Kingdoms Rise-Spiele, die jeweils auf einem einzigartigen Land und Volk innerhalb des Kingdoms Rise-Universums (wie Playtech die Fantasiewelt nennt) basieren. Zu den beliebtesten Titeln gehören Sands of Fury, Shadow Queen und Scorching Clouds.

Die Spiele sind auf verschiedene Weise miteinander verbunden. Die Spieler können erstens eine interaktive Karte verwenden, um die verschiedenen Länder zu erkunden und damit auch zwischen den Spielen wechseln. Zweitens können Sie beim Spielen eine Art Spielwährung verdienen, die Sie im Kingdoms Rise Shop ausgeben können, um besondere Funktionen zu kaufen. Aber vielleicht am wichtigsten für Casinospieler ist, dass die Spiele auch über ein gemeinsames Jackpot-Netzwerk verfügen, das jederzeit bei jedem Spiel ausgelöst werden kann.

Eine ähnlich umfassende Fantasywelt wie bei Kingdoms Rise hat es in Online-Casinos bisher noch nicht gegeben. Playtech hatte zwar eine Reihe von Spielen – Age of the Gods -, die in ähnlicher Weise durch Charaktere und ein Jackpot-Netzwerk miteinander verbunden waren, allerdings war der Aufbau der Welt nicht so umfassend. Außerdem basiert Age of the Gods auf den Helden und Monstern der griechischen Mythologie, während Kingdoms Rise sein Universum von Grund auf neu aufgebaut hat. Obwohl es sich von Warcraft, Dungeons & Dragons und Herr der Ringe inspirieren lässt, ist es dennoch einzigartig.

Und obwohl Kingdoms Rise im Vergleich zum Umfang eines modernen Videospiels natürlich seine Grenzen hat, hat man doch das Gefühl, dass in Zukunft noch ehrgeizigere Projekte in dieser Richtung entstehen werden und auch Spieler von Casinospielen in spannende neue Fantasywelten entfliehen können.