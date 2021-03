City of Gangsters – Angespielt

Gegenspieler in der City of Gangsters

In City of Gangsters spielen wir zwar einen Mafiaboss, überraschenderweise sind unsere größten Gegenspieler dennoch nicht die Polizei oder das Gesetz. Die Polizei kann man schnell, und mit verhältnismäßig wenig Aufwand unter die eigene Kontrolle bringen. Eine kleine Spende an die Polizei und 180 in-game-Tage lang hat man Ruhe vor den Gesetzeshütern. Die anderen Gangs und Gruppierungen sind aber nicht so leicht loszuwerden. Diese kann man entweder mithilfe der Polizei aus ihrem Einflussbereich vertreiben, einen Gangkrieg beginnen und sie auf diesem Wege übernehmen oder einfach den eigenen Einfluss in ihrem Bereich so auszuweiten, dass sie keine Geschäfte mehr führen können und bankrott gehen. Aber was man selbst versuchen kann, versuchen die feindlichen Gangs auch gerne bei einem selbst, wenn man keine Gefallen nutzt, um sich bei ihnen einzuschmeicheln.

Verbrecherbosse sind oft einsam

Die Veröffentlichung ist bisher nur für Windows-PCs geplant, über macOs wird noch nachgedacht. Das Spiel soll ein reines Singleplayer Spiel bleiben und Konsolen Ports sind aufgrund der durchdachten Maus und Tastatursteuerung auch eher unwahrscheinlich. City of Gangsters verliert aber durch den Singleplayer keinen Spielspaß. Zwar wäre es durchaus spannend seine Freunde in Gangkriegen auszuschalten, aber ein solcher Multiplayer würde das entspannte Spielgefühl wahrscheinlich ruinieren.