Necromunda: Hired Gun – Indie-FPS erscheint im Juni

Necromunda: Hired Gun – der neue actiongeladene Indie-FPS der Macher von Space Hulk: Deathwing, StreumOn Studio – erscheint im Juni für Konsolen und PC. Der rasante Ankündigungs-Trailer für den Shooter im Warhammer-40.000-Universum zeigt akrobatische Shooter Einlagen aus der Ego-Perspektive.

Focus Home Interactive und Streum On Studio kündigen den neuen actiongeladenen Shooter Necromunda: Hired Gun an. Das Spiel basiert auf der von Games Workshop erschaffenen dystopischen Stadt Necromunda, angesiedelt im Warhammer 40.000-Universum, in der Gangs in den Nightmare Underhives ums nackte Überleben kämpfen.