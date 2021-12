Clid The Snail im Test

Eine Schnecke auf großer Mission

Clid the Snail handelt von einer Schnecke, und einigen weiteren Tieren, unter anderem einer Schildkröte, einem Frosch und einer Fledermaus. Die Welt wird von Nacktschnecken angegriffen, und Clid, die Schnecke, macht sich auf, um die Welt zu verteidigen. Untermalt wird diese Geschichte von einer Dystopischen Welt, in der letzte Anzeichen der „Riesen“, also der Menschen, noch gefunden werden können. Das Ganze ist verpackt in seltsam realistisch anmutender Grafik, auch wenn diese einen leichten Hauch von Plastikspielzeug aufweist.

Die Charaktere sind aktuell mit einer Fantasiesprache vertont, und es gibt Untertitel. Wie schon das Thema dieses Spiels, wirkt alles ein wenig seltsam. Während die Geschichte voranschreitet werden neue Waffen freigeschalten, und man erhält diese vom Waffenschmied NPC, dem Igel. Die Standardwaffe ist ein aufladbarer Laserblaster, dann kommt ein Flammenwerfer. Des Weiteren gibt es auch noch Granaten, Minen und vieles weiteres was das Shooter Herz begehrt. Leider lohnt es sich nicht wirklich, diese Waffen zu nutzen, außer in genau dem einen Fall, mit dem der Entwickler die Existenz der Waffe scheinbar rechtfertigen möchte.

Ansonsten bleibt der Laser Blaster über das ganze Spiel hinweg, das mächtigste Werkzeug im Kampf. Im Verlauf der Geschichte verteidige ich die Hasenfestung, besiege diverse Bosse und löse Rätsel. Viel Teile der Handlung sollen wohl über das Leveldesign kommuniziert werden, aber ich hatte große Probleme zu folgen. In meiner Wahrnehmung war die Geschichte nicht nahbar, ob es an den seltsamen Charakteren lag, oder an der Geschichte selbst weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass man diese Handlung auch genauso mit Menschen, Hunden, Katzen oder auch allen anderen Lebewesen hätte schreiben können. Ich hatte irgendetwas Schneckenspezifisches erwartet, fragt mich nicht warum, vermutlich weil es für mich ein so seltsames Thema ist. Die Geschichte umfasst einige Zwischensequenzen, und Dialoge, doch konnte mich an keinem Punkt abholen.