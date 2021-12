SYSTEM SHOCK: Shodan ist zurück

Prime Matter und Nightdive Studios veröffentlichen gemeinsam das klassische Sci-Fi-Action-Adventure System Shock, die Neuauflage des Ego-Videospiels von Nightdive Studios. Die globale Publishing- und Vertriebsvereinbarung sieht die Veröffentlichung von System Shock für PC und Konsolen im nächsten Jahr vor.

Auf einer verlassenen Raumstation müssen die Spieler*innen in einer feindlichen Umgebung überleben und SHODAN (Sentient Hyper-Optimised Data Access Network) besiegen, eine bösartige KI, die die Zerstörung der Menschheit anstrebt.

Das neue System Shock ist ein vollwertiges Remake des bahnbrechenden Originals aus dem Jahr 1994, das das geliebte Kern-Gameplay mit brandneuer HD-Grafik, aktualisierter Steuerung, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und neu bearbeiteten Sounds und Musik verbindet.

System Shock war eine echte Herzensangelegenheit und unser Ziel war es immer, ein Spiel abzuliefern, das so nah an der Perfektion ist, wie wir es schaffen können. „Wir freuen uns, mit Prime Matter zusammenzuarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen und sehen dies als einen wichtigen Schritt für das Wachstum von Nightdive Studios. Es wird uns ermöglichen, System Shock den Fans auf der ganzen Welt sowohl in digitaler als auch in physischer Form anzubieten und unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Fans und insbesondere unseren Tausenden von Unterstützern auf Kickstarter nachzukommen, ohne die dieses Spiel niemals möglich gewesen wäre.