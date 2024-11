Couchmaster Cycon³ im Test

Features

Was kann der neue Couchmaster Cycon³ also? Grundsätzlich besteht der Couchmaster Cycon³ aus einer stabilen Unterlage (Lapboard) mit integrierten USB 3.2-Hub (sechs Ports), auf der ihr eure Tastatur ablegen könnt, während noch genug Platz für ein Mauspad und die Maus vorhanden ist. Für die Maus könnt ihr vorne am Couchmaster eine Maustasche anbringen. Rechts und links könnt ihr zwei (der Packung beiliegende) stabile Kissen hinlegen, auf denen das Lapboard mit Maus und Tastatur abgelegt wird. Voraussetzung dafür ist nur, dass ihr so halbwegs aufrecht auf der Couch sitzt. Wenn ihr liegend herumgammelt, dann wird es mit dem Couchmaster schwierig. Ich sitze oft auch auf meinem Wippsessel vor dem Fernseher, und hier ist der Couchmaster Cycon³ besonders ideal – die Kissen werden aufgrund der Seitenlehnen des Wippsessels nicht benötigt.

Der Couchmaster Cycon³ ist für kabelgebundene Geräte konzipiert. Natürlich könnt ihr auch eine kabellose Tastatur und Maus verwenden, aber wer kabelgebundene Varianten einsetzen will, der hat mit dem Couchmaster Cycon³ das richtige Gerät. Die stabile Unterlage kann nämlich geöffnet werden, und im Inneren befindet sich ein 4-fach USB 3.2 Hub. Der Couchmaster Cycon³ ist mit einem Kabel sowohl mit dem PC verbunden und wird über sein Netzteil (und das selbe Kabel!) auch mit ausreichend Strom versorgt. Es ist also möglich, mehrere stromhungrige USB Geräte direkt an das Gerät anzuschließen. Im Inneren des Couchmasters sind auch mehrere Verstrebungen, mit denen ihr die USB Kabel der angeschlossenen Geräte stabil befestigen könnt. Die Kabel werden dann vorne (oder auf den Seiten) beim Couchmaster herausgeführt. Auf der Oberseite des Couchmaster Cycon³ sind zwei weitere USB 3.2 Anschlüsse angebracht, einer davon ein 18W USB-C Port, der auch zum Schnelladen von Handys oder Tablets genutzt werden kann. Die Verwendung des Couchmaster Cycon³ ohne Anschluss des eigenen Netzteiles ist übrigens möglich, dann ist der USB-C Port aber deaktiviert, und die LED-Leiste ist auch inaktiv. Der Packung liegt neben der Anleitung auch noch ein schwarzes Mauspad (sowie doppelseitige Klebefolie zur Befestigung) bei.