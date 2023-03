Crash Team Rumble kommt am 20. Juni auf die Konsolen

Crash Bandicoot und sein Team sind zurück in einer völlig neuen Version von Crash mit einem 4v4 teambasierten Multiplayer, wie ihn Fans noch nie zuvor gesehen haben.

Crash Team Rumble wird von Toys For Bob entwickelt und von Activision Publishing, Inc. veröffentlicht und erscheint voraussichtlich am 20. Juni 2023. Fans können Crash Team Rumble ab jetzt vorbestellen, um Zugang zur Closed Beta zu erhalten, die vom 20. bis 24. April stattfinden wird. Diese frühe Vorschau ermöglicht es, das Spiel schon vor dem Start zu spielen, und bietet Toys For Bob die Möglichkeit, mit der Community zusammenzuarbeiten, um das beste Spielerlebnis für den Start zu schaffen.

Die Closed Beta von Crash Team Rumble bietet fünf Helden und Schurken aus dem Crash-Universum und drei einzigartige Arenen voller Farbe, Gefahr und überraschender strategischer Vorteile, mit dem Charme und der Persönlichkeit, für die Toys for Bob bekannt ist. Fans, die sich in die Closed Beta stürzen, können als Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex und Dingodile spielen – und werden in der Lage sein, ihre Helden mit einzigartigen ausrüstbaren Kräften auszustatten und spezielle Bewegungen und Fähigkeiten strategisch einzusetzen, um zu gewinnen. In der Closed Beta können die Teams aus drei farbenfrohen und abwechslungsreichen Karten wählen – jede variiert in Größe, Layout, Herausforderungen und Reliktstationen, die einzigartige Kräfte freischalten, um den Teams die Oberhand über ihre Gegner zu geben.

In Crash Team Rumble können Spieler:innen aus einer Liste von Freunden und Feinden aus dem Crash-Universum wählen, die jeweils eine der drei Rollen – Blocker, Booster oder Scorer – einnehmen. Die Teams setzen die verschiedenen Rollen strategisch ein, um zusammenzuarbeiten und als erste die meisten Wumpa-Früchte in ihrer Drop-off-Zone zu sammeln, während sie gleichzeitig die Drop-Zone des gegnerischen Teams verteidigen. Einzigartige Reliktkräfte bringen ein zusätzliches strategisches Element ins Spiel, mit dem die Squadmates die Oberhand bei der Punktevergabe gewinnen und ihr Team zum Sieg führen können. Crash Team Rumble ist plattformübergreifend spielbar, so dass sich Spieler auf mehreren Konsolen zusammenschließen und sich in den Wettkampf stürzen können.

Crash Team Rumble wird für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X/S und Xbox One® zum Preis von 29,99€ (UVP) für die Standard Edition und 39,99€ (UVP) für die Deluxe Edition erscheinen.

Weitere Informationen sind auf der offiziellen Crash Bandicoot Webseite zu finden.