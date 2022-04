Crossfire: Legion – Anmeldung für kommendes ESL Play-Turnier

Prime Matter und Smilegate freuen sich bekannt geben zu können, dass Crossfire: Legion – das Echtzeitstrategiespiel (RTS), Teil der ESL Play (Electronic Sports League) wird.

Crossfire: Legion bei ESL Play

Die Teilnehmer:Innen werden in einer der drei globalen Regionen – Asien, Europa oder Nordamerika – gegeneinander antreten. Die Qualifikationsturniere finden ab dem 5. Juni statt, das große Finale mit Geldpreisen für die Gewinner am 28. Juni. Das Finale wird live auf dem Prime Matter Twitch-Kanal gestreamt: https://www.twitch.tv/primemattergg

Spieler:Innen, die ihren Hut in den Ring werfen wollen, können sich ab heute bis zum 5. Juni auf der ESL Play-Website (https://play.eslgaming.com/crossfire-legion) anmelden.

Gleichzeitig mit der heutigen Ankündigung veröffentlicht der Entwickler ein Video, in dem er seine Vision und den Gedanken hinter dem Titel skizziert, der die Grundlagen eines klassischen RTS mit den kompetitiven Elementen des modernen Spiels verbindet.

Crossfire: Legion schon bald im Early Access

Crossfire: Legion geht zudem am 24. Mai 2022 in den Early Access. Die Early-Access-Version ermöglicht es den Spielern:Innen, den gesamten ersten Akt zu spielen und sich in einer Koop- und zwei Mehrspieler-Modi zu messen. Die Spieler:Innen können sich auch in den Multiplayer-Ranglisten messen und um den ersten Platz kämpfen.

Über Crossfire: Legion

In Crossfire: Legion übernehmen Spieler:Innen die Kontrolle über einen furchtlosen Fraktionskommandanten (und seine Armee) einer der drei Fraktionen – Black List, Global Risk und New Horizon – und kämpft in Einzel- und Mehrspieler-Kampagnen um die Vorherrschaft in einer Vielzahl von Terrains und Umgebungen.

Die Spieler:Innen stellen ihre eigene, individuell angepasste Armee zusammen, mit der sie – hoffentlich – ihre Feinde bezwingen können. Aber wie das alte Klischee besagt, überlebt kein Plan das erste Gefecht, also sollten sie darauf vorbereitet sein, Ihre Strategie im Laufe des Spiels anpassen zu müssen. Letztlich liegt es an ihnen, ihr strategisches Geschick auf dem Schlachtfeld unter Beweis zu stellen.