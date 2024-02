Crown Wars: The Black Prince ist ab jetzt vorbestellbar

NACON und Artefacts Studio geben bekannt, dass Crown Wars: The Black Prince ab sofort vorbestellt werden kann.

Außerdem wurde ein neues Gameplay-Video zu dem rundenbasierten Dark-Fantasy-Abenteuer veröffentlicht, das ab dem 14. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein wird. Eine Version für Nintendo Switch wird wenig später veröffentlicht.

Das neue Gameplay-Video zu Crown Wars: The Black Prince bietet einen Einblick in die mittelalterliche Dark-Fantasy-Welt, in der verfeindete Fraktionen in rundenbasierten Kämpfen gegeneinander antreten. Um in diesen Auseinandersetzungen zu siegen, sind drei Faktoren zu beachten: Die clevere Positionierung der eigenen Einheiten ist entscheidend für effektiven Angriff und Verteidigung, erhöhtes Gelände gewährt Boni auf Genauigkeit und kritische Trefferchance und die Ausnutzung von Umwelt- und Klassensynergien kann den Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage während der Missionen ausmachen.

In Crown Wars: The Black Prince werden Spieler:innen mitten in einen hundertjährigen Krieg hineingeworfen, in dem mehrere Königsfamilien in gewaltsamen Konflikten entscheiden wollen, wer das mächtigste Königreich in der westlichen Welt kontrollieren wird. Allerdings lauert im Schatten ein mächtiges Übel, das den Verlauf der Geschichte verändern könnte: Eine okkulte Organisation namens „Der Orden“ sät Chaos im Königreich, um ihre Macht zu vergrößern.

