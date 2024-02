Die Schatzsuche in HAWKED ist jetzt möglich

Publisher und Entwickler MY.GAMES gibt heute bekannt, dass der Extraction-Shooter für Schatzsucher HAWKED auf PC über den MY.GAMES Launcher und Steam, im PlayStation Store und im Xbox Store ab sofort spielbar ist.

HAWKED ist ein einzigartiger Extraction-Shooter, in dem Teams von bis zu drei Spielern (oder alleine) gegeneinander antreten, um Artefakte von einer abgelegenen Insel namens X-Isle zu sammeln und zu extrahieren. Die Spieler (auch als Renegades genannt) nutzen zahlreiche Fähigkeiten und verschiedene Kombinationen von Builds, um gegeneinander anzutreten. Auf der Schatzinsel müssen sie Artefakte sichern und bergen, die nur erreicht werden können, wenn sie gegen andere Spieler um die Beute kämpfen, Rätsel lösen, Fallen umgehen und die Monster vor Ort loswerden.

Das erste Team, das erfolgreich Artefakte von der Insel holt, gewinnt die Jagd. Um sicherzustellen, dass sich jede Runde lohnt, können die Spieler auch kleinere Schätze oder Schmuckstücke bergen und die Insel (tot oder lebendig) mit nützlicher Währung verlassen, die sie für die Verbesserung ihres Charakters ausgeben können.

„Bei der Entwicklung von HAWKED wollten wir die ultimative Schatzsuche erschaffen. Einen Titel, der das Gefühl von Abenteuer in jedes Spiel bringt, während er gleichzeitig zugänglich ist und sich darauf konzentriert, ein spaßiges Erlebnis in jedem Match zu schaffen“, sagt Executive Producer Andy Duthie. „Deshalb hatten wir von Anfang an die Konsolen im Blick. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler durch Cross-Play gemeinsam auf die Jagd gehen und auf X-Isle Chaos anrichten, um Artefakte zu finden und ein legendärer Schatzjäger zu werden.“

Der Launch der PC- und Konsolenversionen setzt den Startschuss für die erste Season des Spiels: Issue #1: Renegades. In „Renegades“ beginnen die Schatzsucher-Helden mit der Erforschung der mysteriösen X-Isle mit Hilfe der Schatzsuchergesellschaft GRAIL. Neue Geheimnisse und Mysterien werden im Laufe der Geschichte enthüllt, die in einem explosiven Höhepunkt gipfelt, der den nächsten großen Story-Moment einleitet. In einer kürzlich veröffentlichten Roadmap wurden bereits zukünftige „Issues“ vorgestellt, die neue Inhalte und eine sich ständig weiterentwickelnde Handlung bieten werden. HAWKED startet außerdem mit einem umfangreichen Update der bestehenden Early-Access-Version für PC mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche und einer verbesserten Schieß- und Bewegungsmechanik, die auf dem Feedback der Benutzer basiert.

Schmutzige Kämpfe

Spieler sammeln Waffen und Munition, um andere Spieler und Monster in PvPvE-Kämpfen zu bekämpfen. Dazu nutzen sie ihre Umgebung strategisch und wenden hinterlistige Taktikten an, um ihre Gegner zu besiegen. So legen sie zum Beispiel Hinterhalte, während andere Spieler Rätsel lösen, oder nutzen die mit Fallen gefüllten Gräber zu ihrem Vorteil, indem sie andere Teams in ihr Verderben locken.

Charakteranpassung

HAWKED bietet zahlreiche Möglichkeiten, das Aussehen des Renegade zu verändern, darunter Kleidungsstücke, Frisuren und Farben, um bestmöglich hervorzustechen. Artefakte, Ausrüstungsgegenstände und Booster ermöglichen es, den ultimativen Schatzjäger zu erschaffen und das Gameplay an den bevorzugten Stil anzupassen.

Spieler können diese Artefakte zusammen mit 16 Arten von Ausrüstungsgegenständen wie Bumerangs, aufstellbaren Deckungen, einem Spähfalken und vielem mehr verwenden und haben so eine breite Palette an Anpassungsmöglichkeiten und Spielstilen zur Verfügung. Ausrüstungsgegenstände und Artefakte werden mit einer Währung aufgewertet, die man durch den Verkauf und/oder das Zerlegen von Schätzen auf dem Riftwake erhält. In HAWKED können Spieler ihren idealen Renegade einsetzen – vom heimtückischen Attentäter bis hin zum teamorientierten Unterstützer.

Eine sich entwickelnde Insel

Es gilt, die X-Isle zu erkunden, einen kürzlich entdeckten Ort voller Beute. Allerdings haben die ruchlosen, schuppigen Disciples ebenfalls Anspruch auf die Insel erhoben und werden sie nicht so leicht aufgeben. X-Isle ist eine riesige, dynamische Karte, auf der Spieler in jeder Spielsitzung auf einem anderen Teil der Insel gegeneinander antreten müssen. Die Schätze und Artefakte sind in Tempeln und Ruinen versteckt.

Spieler müssen auch ihren Verstand einsetzen, indem sie Rätsel lösen, um Türen zu öffnen und wichtige Schatztruhen freizulegen. In den Matches wird es dynamische Ereignisse geben, wie zum Beispiel eine riesige Karawane der Disciples, die eine mit Schätzen gefüllte Howdah auf ihrem Rücken trägt. Dieser Boss muss besiegt werden, um seine Artefakte zu sichern. Im Laufe der Zeit wird sich X-Isle unter anderem durch Updates und zeitlich begrenzte Events weiterentwickeln.

Alle Neuigkeiten und Updates sind auf der offiziellen Webseite und in den sozialen Netzwerken zu finden.