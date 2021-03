Dark Alliance – Dungeons & Dragons-Videospiel erscheint im Juni

Wizards of the Coast gibt den 22. Juni als Launch-Datum für das Dungeons & Dragons-Videospiel Dark Alliance für PC & Konsolen bekannt. Vorbestellungen für das Koop-Action-Rollenspiel beginnen heute und ein neuer Gameplay-Trailer enthüllt allerhand Neues.

Wizards of the Coast, eine Division von Hasbro, Inc (NASDAQ: HAS), ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Dark Alliance, das explosive Action-Rollenspiel, das auf der umfangreichen Geschichte der Forgotten Realms in Dungeons & Dragons aufbaut, am 22. Juni 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S startet.