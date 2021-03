Rainbow Six Siege: Crimson Heist bringt kostenfreies Wochenende

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Crimson Heist ist nun verfügbar und bringt allen Spielern ein kostenfreies Wochenende ab dem 18. März. Dabei können in aller Ruhe der neue Operator Flores und die Überarbeitung von Grenze entdeckt werden.

Ubisoft gab bekannt, dass Crimson Heist, die erste Season von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Jahr 6, ab sofort auf PlayStation 4, PlayStation 5, der Xbox One Konsolenfamilie, Xbox Series X | S und Windows PC, einschließlich Ubisoft+, dem Ubisoft-Abonnementdienst, erhältlich ist. Die neue Season bringt unter anderem Neuerungen wie den argentinischen Operator Flores, die Überarbeitung der Karte Grenze, die neue Sekundärwaffe Gonne-6 und Match Replay Beta. Zusätzlich können Spieler Rainbow Six Siege und Crimson Heist vom 18. bis 25. März – Steam-Spieler bis 21. März – kostenlos spielen.