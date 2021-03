DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two erscheint am 18. März

The Ancient Gods – Part Two, das epische Finale der DOOM Slayer-Saga und die zweite Kampagnenerweiterung für das gefeierte DOOM Eternal, erscheint am 18. März auf PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia.

Die Reise, die für den Slayer in DOOM (2016) ihren Anfang nahm, wird in DOOM Eeternal The Ancient Gods – Part Two – im Zuge einer letzten tosenden Schlacht gegen die Hölle – ihr Ende finden. Der Slayer hat die Götter abgewiesen und ein uraltes Böses erweckt. Jetzt muss er die verstreuten Wächterarmeen versammeln, die letzte Bastion der Hölle belagern, durch ihre Mauern brechen und sich dem Dunklen Fürsten persönlich stellen. Die Seele des Universums steht auf dem Spiel.