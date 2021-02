Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 6 – Angespielt

Crimson Heist

Nun aber zu den Änderungen in Season 1 (Y6S1 – Year 6 Season 1) im Detail. In der “Crimson Heist” getauften Season kommt mit Flores ein neuer Operator. Der in Buenos Aires, Argentinien, geborene Flores hat eine Karriere als Kleinkrimineller hinter sich, um die Arztrechnungen für seine kranke Mutter bezahlen können. Später war er kurz auf der argentinischen Militärakademie, bevor er wieder auf die schiefe Bahn geraten ist. Nur seine Flucht und spätere Aufnahme in das Rainbow Team hat ihn vor dem Gefängnis in seiner Heimat bewahrt.

Die Spezialfähigkeit von Flores, der übrigens eine sehr coole Sonnenbrille trägt, ist seine Drohne, RCE-Ratero genannt. Eigentlich ist es mehr eine Mine auf Rollen. Wenn Flores sie einsetzt, fährt sie unentwegt gerade aus und kann von Flores gesteuert und scharf gemacht werden. Sobald sie scharf ist, wird sie unzerstörbar. Sie kann sowohl am Boden bleiben als auch an Wänden haften und zerstört bei ihrer Explosion neben Operatoren, die sich gerade in unmittelbarer Umgebung aufhalten natürlich auch (zerstörbare) Wände. Flores ist mit einem AR33 oder SR-25 bewaffnet, als Zweitwaffe führt er eine GSH-18 mit sich. Er kann Betäubungsgranaten oder eine Claymore Mine einsetzen.

Neben kleinen Änderungen an bestehender Ausrüstung (Mira’s Spiegel, Melusi’s Banshee) gibt es ab sofort ein neues Gadget für den Einsatz durch die Angreifer: Die GONNE-6 kann anstelle der Zweitwaffe gewählt werden und kann eigentlich unzerstörbare Gadgets zerstören. Allerdings verfügt das Ding nur über einen einzigen Schuss, es will also sehr gewählt eingesetzt werden.

Eine große Auswirkung wird folgende Änderung im Gameplay haben: Es ist Spielern nun möglich, ihre Gadgets weiter zu bedienen, auch nachdem sie im Spiel bereits ausgeschieden sind. Ziel der Entwickler ist es hierbei, das Spiel für alle unterhaltsamer zu gestalten und nicht nach oft nur wenigen Sekunden in der Action Phase bereits zum Zuschauer degradiert zu werden.

Angreifer können nun bis kurz vor der Action Phase ihr Inventar/ihren Operator wechseln, um sich so besser auf die in der Vorbereitungsphase gewonnenen Informationen vorzubereiten. Damit soll die Vorbereitungsphase bedeutsamer gemacht werden. Generell haben die Entwickler versucht, vorsichtig an der allgemeinen Spielbalance zu drehen und die Offensive leicht zu stärken. Technisch haben die Entwickler einiges an Hirnschmalz aufgewandt, um die Downloadgröße des inzwischen doch recht großen Spieles zu verringern.