Neuer Zuwachs für Disney+ mit Star

Ein neuer Stern

Disney hat in seinem Online-Event sein neuestes Ass im Ärmel der Entertainment Branche gezückt und die Welt von Star präsentiert. Mit dem Zuwachs der 6. Kachel erwarten euch ab dem 23. Februar 2021 zahlreiche Filme und Serien, die noch mehr Menschen von den Vorzügen von Disney+ überzeugen sollen. Mit Star dürft ihr euch auf Produktionen der Disney Television Studios (beispielsweise Grey‘s Anatomy oder Lost von ABC sowie Family Guy oder American Dad von 20th Television), FX (The Walking Dead, Atlanta), 20th Century Studios (Deadpool, Hitman) oder Searchlight Pictures (Slumdog Millionaire, The Grand Budapest Hotel) freuen. Solltet ihr euch Sorgen wegen der Altersbegrenzung machen, könnt ihr diese gleich wieder einpacken, denn am Launch-Day von Star werden Nutzer gleich beim Start der Plattform über die Neuerung informiert und können dementsprechende Zugriffseinstellungen für die einzelnen Profile festlegen.

Doch nicht nur bereits bestehender Content wird integriert, auch Eigenproduktionen stehen momentan hoch im Kurs. Mit den Star Originals erwarten euch neue exklusive Inhalte. Unter anderem die übernatürliche Mystery-Serie Helstrom, die Coming-of-Age Serie Love, Victor, oder die Thriller-Serie Big Sky. Eine Serie, auf die ich mich besonders freue, ist Solar Opposites (1. Staffel bisher nur auf Hulu veröffentlicht). In dieser Zeichentrick-Serie für Erwachsene, die aus der Feder der Rick & Morty Macher Justin Roiland und Mike McMahan stammt, geht es um eine Gruppe von Aliens, die versucht in Amerika Fuß zu fassen. Und auch auf American Horror Stories freue ich mich (die Spin-Off Serie zu American Horror Story), bei der 16 einstündige Episoden, die sich jeweils mit unterschiedlichen Mythen und Legenden befassen, geplant sind – gruselige Stunden sind vorprogrammiert! Zudem wurde ein Spin-Off zu Keeping up with the Kardashians angedeutet – Reality-Fans sollten ihre Augen und Ohren offenhalten!