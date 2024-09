Nintendo auf der Grazer Herbstmesse

Gäste können das neue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, jede Menge Super Mario-Titel und vieles mehr erleben.

Vom 26. bis 30. September lädt die Grazer Herbstmesse 2024 wieder Tausende Gästen in die Messe Graz. Für Videospiel-Fans lohnt sich ein Besuch in Halle AOG. Dort können sie am Nintendo-Stand aktuelle Nintendo Switch-Spiele ausprobieren, darunter das neue The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Umrahmt wird der Spielspaß durch ein buntes Unterhaltungsprogramm aus Mitmach-Aktionen und Foto-Spots.

700 Quadratmeter

Nintendo ist zum zweiten Mal bei der Grazer Herbstmesse vertreten und hat eine besondere Neuheit im Gepäck: Besucher:innen der Messe können The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, das am 26. September erscheint, ausführlich anspielen.

In der Rolle von Prinzessin Zelda müssen die Spielerinnen und Spieler Klugheit beweisen, um das Königreich zu retten. Mithilfe von Zeldas neuen Fähigkeiten erforschen sie eine große Welt, bekämpfen Monster und knobeln sich durch knifflige Dungeons.

Auf mehr als 700 Quadratmetern warten zudem jede Menge Super Mario-Titel auf Fans. Sie tauchen etwa in Super Mario Bros. Wonder in eine Welt voller Wunder ein, in der sich Level in unerwarteter Weise verwandeln. In Luigi’s Mansion 2 HD erforschen sie unheimliche Spukstätten, während sie in Princess Peach: Showtime! das Funkeltheater retten.

Sie gehen in Super Mario Odyssey auf Weltreise, feiern mit Minispielen in Mario Party Superstars, entdecken die Geheimnisse von Super Mario 3D World + Bowser’s Fury und lassen in Mario vs. Donkey Kong zwei alte Rivalen gegeneinander antreten.

Spielspaß für jeden Geschmack

Doch da hört die Spieleauswahl noch lange nicht auf. In Pikmin 4 erkunden die Abenteurer:innen etwa einen unerforschten Planeten und retten eine Gruppe gestrandeter Weltraumreisender. Spaß für bis zu vier Spieler:innen verspricht Kirby’s Return to Dream Land Deluxe inklusive neuer Minispiele. Und in Nintendo Switch Sports treten bis zu vier Sportsfreundinnen und -freunde in Wettkämpfen der Disziplinen Fußball, Basketball, Volleyball, Bowling, Tennis, Golf, Badminton und im Chanbara-Schwertkampf an.

Dazu kommen beliebte Dauerbrenner wie Mario Kart 8 Deluxe mit dem Booster-Streckenpass und Super Smash Bros. Ultimate. Soll es noch bunter sein? Dann warten in Splatoon 3 spaßige Farbschlachten auf die Besucher:innen.

Auch Nintendos Partner sind mit einem abwechslungsreichen Spieleaufgebot vertreten. In LEGO® Fortnite von Epic Games ist Kreativität beim Bauen gefragt. Die Spieler:innen erstellen ihre ultimative Basis mit LEGO-Elementen, die sie in der Umwelt sammeln, und rekrutieren Dorfbewohner, um die Nacht zu überstehen. Warner Bros. Games steuert die magischen Abenteuer Hogwarts Legacy und LEGO® Harry Potter™ Collection bei. In Just Dance® von Ubisoft schwingen die Besucherinnen und Besucher hingegen das Tanzbein.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Die Gäste der Grazer Herbstmesse haben zudem die Gelegenheit, an Foto-Points Erinnerungsfotos zu knipsen. Mit einer lebensgroßen grünen Röhre können sich Fans wie im Pilz-Königreich fühlen. Oder sie gönnen sich eine Auszeit auf der idyllischen Insel von Animal Crossing: New Horizons, zum Beispiel auf einer Bank unter einem Apfelbaum.

Bei täglichen Turnieren können Rennfahrer:innen in Mario Kart 8 Deluxe zeigen, wer am schnellsten über die Ziellinie rast – und tolle Preise gewinnen.