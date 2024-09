Dead Rising Deluxe Remaster im Test

FAZIT PC von Sven

Das originale Dead Rising aus dem Jahr 2006 hätte eigentlich ein Nachfolger zum mäßigen Shadow of Rome (PS 2) werden sollen. Nachdem Shadow of Rome aber nicht sonderlich erfolgreich war, haben sich die Entwickler von Capcom ein anderes Setting überlegt und das Spiel in die heutige Zeit und in eine riesiges amerikanisches Einkaufzentrum verlegt. Das hat schon bei George A. Romeros Kultklassiker Dawn of the Dead gut funktioniert, und auch das allererste Spiel von Ubisoft (Zombie, 1986) hat sich dieses Szenarios bedient. Und auch Capcom hatte damit einen durchschlagenden Erfolg und eine neue Serie begründet, die bis heute vier große Teile hat. Der erste Teil, der für den PC erst 2016 (durchaus kompetent) portiert wurde, war aber schon 2016 kein Grafikwunder mehr. Nun gibt es ein deutlich aufwendigeres Remaster, das die Grafik auf halbwegs aktuellen Stand bringt. Dazu vollständige Sprachausgabe, automatische Speicherstände – und vor allem viele neue Kostüme. Ihr könnt euren Helden, Frank West, von Anfang an (im Umkleideraum der Angestellten des Einkaufszentrums) in eine Vielzahl wirklich witziger Kostüme stecken. Das Gameplay ist immer noch so spaßig wie beim Original, das grundsätzliche Design stammt aber eben vom PlayStation 2 Hit aus dem Jahr 2006. Es macht jedoch auch heute noch viel Spaß, Unmengen an Zombies auf unterschiedlichste Art und Weise zu eliminieren. Seit kreativ, wie ihr die langsamen und strunzdummen Zombies entsorgt. So wirklich ernst nimmt sich das Spiel dabei nicht, es ist kein Horrorspiel sondern ein spaßiges Zombiemassaker. Und es schaut nun auch grafisch fantastisch aus!