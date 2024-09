Marko: Beyond Brave im Test

Upgrades

Es gibt immer wieder versteckte Bereiche, in der meistens ein paar nette Extras, Geld aber auch manchmal neue Zeichen, herumliegen. Eine aufwendige Charakter-Entwicklung gibt es in Marko: Beyond Brave jedoch nicht, wer also einen umfangreichen Fähigkeitsbaum sucht, wird vergebens suchen. Ihr spielt Marko, lernt ein paar neue Fähigkeiten (Dash, Doppelsprung, Speerwurf,…), verbessert Marko mit den gefundenen Zeichen (ihr entscheidet, welche ihr aktiviert) und mit ein paar Upgrades (z.B. mehr Lebenspunkte), aber die wichtigste Verbesserung findet vor allem dadurch statt, dass ihr im Spiel besser werdet. Sobald ihr einem neuen Gegner zum ersten Mal begegnet, wird ein Eintrag in der Monsterübersicht erstellt, den ihr euch im Menü in Ruhe ansehen könnt. Auf Knopfdruck wird eine Karte der aktuellen Umgebung gezeigt.

Marko: Beyond Brave ist derzeit auf Steam erhältlich, eine Fassung für Konsolen ist in Überlegung. Die Systemanforderungen sind extrem gering, die Entwickler geben eine Intel i3 CPU, eine Nvidia GeForce 9800 GTX und 4 GB Speicher an. Das sollte auch ein 10 Jahre alter Spielerechner noch locker schaffen können… solange er zumindest unter Windows 10 läuft. Mein PlayStation DS 4 Controller wurde scheinbar nicht unterstützt, mit dem Xbox Gamepad hat es aber super funktioniert. Die Auflösung geht bis zu 4K.