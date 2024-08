Die League of Legends-Europameisterschaft steigt in München

Riot Games richtet am 31. August und 01. September die finalen Spiele der League of Legends European Championship in der Olympiahalle in München aus.

Begleitet wird das Event von der parallel stattfindenden LEC XPO auf dem Münchner Odeonsplatz, bei der täglich mehrere tausend Besucher:innen erwartet werden. Der Eintritt ist für alle kostenlos. Am Freitag, dem 30. August, findet außerdem das Finale der EMEA Masters, der League of Legends Regionalliga, statt, ebenfalls in der Olympiahalle.

Besucher:innen der LEC XPO können am Samstag, dem 31. August, zwischen 11:00 und 20:00 Uhr und am Sonntag, dem 01. September, zwischen 11:00 und 18:00 Uhr in die Welt von League of Legends eintauchen. Fans erwartet vor Ort ein umfangreiches Programm, welches unter anderem einen Cosplay-Wettbewerb, der mit insgesamt 9.000 € Preisgeld dotiert ist, Meet & Greets mit LEC- und Twitch-Persönlichkeiten und Bühnenshows beinhaltet.

Einen Überblick über das offizielle Programm von Riot Games gibt es hier. Genauere Informationen zum Cosplay-Wettbewerb finden sich hier und eine Auflistung der verschiedenen Partner-Aktivitäten gibt es hier.