Das astragon Entertainment gamescom Line-Up 2021

Bus Simulator 21

Bereits ab 07. September 2021 können Spieler*innen mit dem Bus Simulator 21 das Nahverkehrsnetz der fiktiven US-amerikanischen Stadt Angel Shores aufbauen. Mit 30 original lizensierten Bussen von 10 namenhaften Herstellern bietet der neue Teil der beliebten Bus Simulator-Reihe nicht nur den größten Fuhrpark in ihrer Geschichte, sondern auch eine ganze Reihe neuer Features wie einen erweiterten Management-Part, dynamische Tag-Nacht-Wechsel und eine lebendige offene Welt, die nur darauf wartet, von Bus-Fans erkundet zu werden. Der Bus Simulator 21 erscheint für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One und wird auch auf der neuesten Konsolengeneration spielbar sein. Entwickelt wird das Spiel von stillalive studios aus Innsbruck.

Landwirtschafts-Simulator 22

Ebenfalls nicht mehr lange warten müssen alle Fans des Landwirtschafts-Simulator. Der neueste Teil der beliebten Simulations-Reihe des Schweizer Publishers GIANTS Software erscheint am 22. November 2021 für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One. Unter anderem neue Fahrzeuge und Maschinen, neue in Europa und den USA angesiedelte Karten, wechselnde Jahreszeiten, Gameplay-Mechaniken wie Produktionsketten sowie die drei neuen Fruchtsorten Trauben, Oliven und Hirse gehören zu den vielen Highlights des kommenden Landwirtschafts-Simulator 22.

Police Simulator: Patrol Officers

Der Early Access-Titel Police Simulator: Patrol Officers wird während der digitalen Messe das nächste Content-Update erhalten. Polizei-Fans dürfen sich auf brandneue Features wie einen kooperativen Multiplayer-Modus, neue Tools und Gesetzesverstöße freuen, die den Arbeitsalltag der Polizist:innen noch authentischer und abwechslungsreicher machen werden. Außerdem können Spieler:innen erstmals in spannenden Nachtschichten auf Streife gehen. Die Polizei-Simulation des Münchner Entwicklungsstudios Aesir Interactive ist seit dem 17. Juni 2021 im Early Access auf Steam erhältlich.

Microids

Der französische Publisher Microids präsentiert den Messebesucher:innen der gamescom 2021 zwei Top-Titel ihres abwechslungsreichen Portfolios, die im deutschsprachigen Raum über astragon Entertainment ihren Weg in den Handel finden werden: Den actionreichen Familienspaß Asterix & Obelix: Slap Them All und Syberia: The World Before, den jüngsten Teil der Adventure-Kultreihe von Benoit Sokal.

astragon im Live-Stream und als Teil der Spielesause

Neben der Präsentation der oben genannten Spiele auf gamescom now, dürfen sich Game-Fans auch in diesem Jahr auf Gameplay-Live-Streams rund um Bus Simulator 21, Police Simulator: Patrol Officers und dem Landwirtschafts-Simulator 22 freuen.

Ein weiteres Highlight stellt in diesem Zusammenhang die Kooperation von astragon Entertainment mit “Spielesause”, dem gamescom-Streaming-Event von Gronkh, Trymacs und Papaplatte dar: Hier gehen am 28.08.2021 Trymacs und Reeze im neuen Koop-Modus von Police Simulator: Patrol Officers gemeinsam auf Streife, und Pappaplatte und Reeze ernten beim Landwirtschafts-Simulator 22 auf einer brandneuen europäischen Karte um die Wette.

Am 29.08.2021 kommt es beim Bus Simulator 21 zur turbulenten Koop-Multiplayer-Partie mit Gronkh, Pandorya, Kaya Yanar und Wladislav Sidorov. Ebenso im Programm gefeatured werden einige Microids-Titel: Die Schlümpfe: Mission Blattpest und Marsupilami: Hoobadventure.